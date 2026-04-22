Hrvatska tone sve dublje: Evo što pokazuju novi podaci Eurostata

Hrvatski javni dug iskazan udjelom u BDP-u na kraju 2025. godine kliznuo je još dublje ispod prosjeka eurozone, dok je proračunski deficit bio blago viši od prosjeka, pokazali su podaci europskog statističkog ureda.
Na razini eurozone udio javnog duga u BDP-u iznosio je na kraju četvrtog tromjesečja prošle godine 87,8 posto i bio je manji za 0,6 postotnih bodova nego na kraju rujna, izračunali su statističari. Na razini Europske unije smanjen je za 0,3 postotna boda, na 81,7 posto.
U odnosu na četvrto tromjesečje 2024. godine udio duga u BDP-u bio je pak u eurozoni veći za 0,8 postotnih bodova i za puni postotni bod na razini Unije.
Na kraju prošlogodišnjeg prosinca bruto dug opće države iznosio je na razini eurozone 13,91 bilijun eura, a na razini EU-a 15,37 bilijuna eura. To znači da je u eurozoni bio veći za otprilike 53,1 milijardu eura nego na kraju rujna, te za gotovo 118,7 milijardi na razini Unije.
Hrvatska uz Cipar
Na kraju 2025. javni dug iskazan udjelom u BDP-u probio je propisani 'plafon' od 60 posto u 12 zemalja EU-a, pokazuju podaci. Najviši je ponovo bio u Grčkoj gdje je premašio BDP za približno 46 posto. Slijedi Italija s dugom većim od BDP-a za otprilike 37 posto.
U Hrvatskoj je konsolidirani dug opće države na kraju četvrtog tromjesečja prošle godine iznosio 52,37 milijardi eura, a iskazan udjelom u BDP-u spustio se na 56,3 posto, što je za 1,1 postotni bod manje nego godinu dana ranije, objavio je i Državni zavod za statistiku.
Najbliži Hrvatskoj po udjelu javnog duga u BDP-u na kraju četvrtog prošlogodišnjeg tromjesečja bio je Cipar, gdje je iznosio 55 posto. Inače, najmanji dug bilježila je ponovo Estonija, od 24,1 posto.
Proračunski deficit
U eurozoni je na kraju 2025. deficit iskazan udjelom u BDP-u iznosio 2,9 posto, kliznuvši za 0,1 postotni bod u odnosu na kraj 2024. godine. Na razini EU-a iznosio je 3,1 posto, kao i u 2024. godini.
Hrvatski deficit konsolidirane opće države na kraju 2025. iznosio je 2,8 milijardi eura, što čini tri posto udjela u BDP-u, u usporedbi s u 2024. zabilježene dvije milijarde eura ili 2,3 posto BDP-a.
Prema udjela deficita u BDP-u najbliža Hrvatskoj bila je Italija, gdje je iznosio 3,1 posto.
Daleko najveći deficiti iskazani udjelom u BDP-u zabilježeni su u Rumunjskoj i Poljskoj, u visini 7,9 odnosno 7,3 posto. Pet zemalja imalo je višak, pri čemu je najveći zabilježio Cipar, od 3,4 posto BDP-a.
