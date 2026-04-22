SPORNO LJETOVANJE
U Saboru napad na Možemo: "To nije natječaj, to je fikcija, nitko se nije javio jer nije realno"
Zastupnik Ivica Baksa (NPS) pozvao je zagrebačku gradsku vlast da pronađe model za osiguravanje ljetovanja djece i osoba s invaliditetom i ne raspisuje "neozbiljne natječaje pro forme koji su uvreda za te ljude", na što je reagirala Urša Raukar Gamulin (Možemo!), a na nju Most i HDZ.
Baksa je u govoru na slobodnu temu kritizirao zagrebačku vlast predvođenu Tomislavom Tomaševićem (Možemo!) zbog iznosa ponuđenog u javnom natječaju za uslugu ljetovanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Kako je naveo, u natječaju se traži smještaj u prilagođenom objektu za 50 osoba, sedam dana na Jadranu, uz puni pansion, prijevoz, skrb za svega 22.000 eura. Nije ni čudno da se nitko nije javio i da je natječaj poništen, ocijenio je.
"Grad je iz svog proračuna većeg od tri milijarde eura za ovo osigurao manje od 22.000 eura. To je 433 eura po osobi za sedam dana na moru s medicinskom skrbi, asistencijom, prijevozom, prilagođenim smještajem... To nije natječaj, to je fikcija, nitko se nije javio jer nije realno", ustvrdio je.
Istaknuo je da je ponuđeni iznos čak i manji nego prošle godine, kada se nudilo 34.700 eura, a kada se također nitko nije javio. Vrlo 'alanfordovski', dodao je Baksa.
"Grad očito nije bez novca, financira svašta, spominju se famozne udruge. Za ovakve programe potrebni su drugačiji modeli, dugoročniji ugovori, partnerstvo s udrugama i ustanovama i ranije planiranje. Pozivam Tomaševića i gradsku vlast, napravite iskorak, pronađite model koji će funkcionirati i ne raspisujte neozbiljne natječaje pro forme koji su uvreda za te ljude", poručio je.
Urša Raukar Gamulin (Možemo!) uzvratila je da je Grad Zagreb povećao sredstva za socijalna davanja, naročito za osobe s invaliditetom te pozvala Baksu da pita "one s druge strane" zašto od 25 milijardi eura iz EU fondova niti jedan objekt nisu uredili.
"Ponuda je smanjena s 34.000 na 21.685 eura, to je činjenica, kao što je činjenica da milijune dajete svojim udrugama za nakaradne i sulude projekte i performanse", odgovorio joj je Marin Miletić (Most).
"Dajete 166.000 udruzi Kontejner, za što? Za izlaganje stražnjice, sramite se", dodala je i Nikolina Baradić (HDZ).
"Nebriga Vlade u sprječavanju zagađenja prirode"
SDP-ova Tanja Sokolić prozvala je Vladu, u povodu Dana planeta Zemlje, zbog nebrige u sprječavanju zagađenja prirode, istaknuvši kako cijena te nebrige ima svoje lokacije, posljedice i žrtve.
"Vidjeli smo to na slučaju opasnog otpada u Lici, u Poznanovcu su građani godinama upozoravali da nešto nije u redu na području bivše tvornice, u Pirovcu su mještani upozoravali da se ilegalno odlagalište otpada širi prema osjetljivom prostoru u blizini Parka prirode Vransko jezero i izvorišta podzemne vode. Kod Trogira su mediji otvorili pitanje golemih naslaga građevinskog otpada za koje se godinama tvrdi da su ondje dovožene bez adekvatne reakcije sustava", navela je zastupnica dodavši kako se isti obrazac vidi i kad je riječ o emisijama iz fosilne infrastrukture.
"Kad građani, stručnjaci ili organizacije upozore na ekološki rizik, sustav prvo traži razlog da upozorenje relativizira. Na to se nadovezuje i šira slika klimatske nepripremljenosti države. Zato Dan planeta Zemlje ne smije ostati samo datum u kalendaru i prigoda za protokolarne poruke. Zaštita okoliša nije tema za jedan dan u godini. To je pitanje javnog zdravlja, sigurnosti, kvalitete života i socijalne pravde", upozorila je.
HDZ-ova Ljubica Jembrih naglasila je da su za vrijeme mandata ove Vlade učinjeni važni iskoraci, posebno po pitanju sanacije divljih odlagališta otpada. U zadnjih pet godina Fond za zaštitu okoliša isplatio je više od 11 milijuna eura za oko 200 projekata sanacija divljih odlagališta diljem Hrvatske, dodala je.
"Kreće i uklanjanje ilegalnog odlagališta u Poznanovcu, a dozvole za odlagalište izdane su u uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji koju vodi SDP. Država brine, ulaže, djeluje", poručila je.
Dodala je i da je u ovoj godini planiran novi javni poziv u iznosu tri milijuna eura kojima će se lokalnim jedinicama i javnim ustanovama omogućiti dodatnih do 200.000 eura po projektu. "Time ne rješavamo samo ekološki problem, nego štitimo zdravlje ljudi, uređujemo prostor i podižemo kvalitetu života. A zaštita okoliša nije samo odgovornost države nego svih nas", rekla je Jembrih.
