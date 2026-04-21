Ivan Turudić: Zna Hrvatska gdje se Pavlek nalazi, ali nisam spreman to podijeliti s vama

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić tvrdi da Hrvatska zna gdje se nalazi odbjegli šef Skijaškog saveza Vedran Pavlek, za kojim je izdana tjeralica, ali to ne želi podijeliti s javnošću
U intervjuu za RTL, glavni državni odvjetnik je otkrio da je već naložio provođenje izvida i u Ronilačkom savezu, a isto će učiniti i u slučaju Šahovskog saveza.
Govoreći o odbjeglom Vedranu Pavleku i odgovarajući na kritike da ga je Hrvatska naprosto pustila da pobjegne, Turudić je kazao kako je riječ o "bolesnim i glupim insinuacijama".
"Interpol ima 196 članica. Hrvatska je izdala međunarodnu tjeralicu, a Interpol je tu tjeralicu objavio. I onda bi Hrvatska trebala svakoj od 196 članica reći: 'Mi smo se šalili, znate, mi ga nismo tražili.' Osim što su bolesne, to su i prilično glupe insinuacije", kazao je šef DORH-a.
"Sve će biti okej"
Na pitanje zna li Hrvatska gdje se Pavlek nalazi i je li u Kazahstanu, Turudić je odgovorio:
"Zna Hrvatska gdje se on nalazi, ali nisam spreman to podijeliti s vama. Sve se odvija po redovnom tijeku stvari. Sve će biti okej. Nama je jako važna stvar da smo mi izvršili određene dokazne radnje tamo, da smo pribavili određenu dokumentaciju i mobilne uređaje. To je velika dokazna građa".
O puštanju Ratka Mladića na slobodu
Tijeko razgovora je kazao i kako nikad ne bi pustio na slobodu Ratka Mladića, bez obzira na njegovo zdravstveno stanje.
"Ja ga ne bih nikada pustio, ali znamo da je bilo slučajeva gdje su ljudi koji su bili u puno boljem zdravstvenom stanju od Ratka Mladića bili pušteni iz haškog zatvora. Isto tako znamo da su neki osuđeni ratni zločinci u Hrvatskoj izdržali kaznu do posljednjeg dana zatvora. Oni će odlučiti kako će odlučiti. Ja mislim da bi bila vrlo loša poruka da čovjek koji zapravo nije ni odgovarao za sve zločine – ne znam je li za ijedan zločin koji je počinio odgovarao u Hrvatskoj – bude pušten, ma kako teško bio bolestan. Siguran sam da u zatvoru ima adekvatnu liječničku skrb", zaključio je Turudić.
