Jandroković: U Osijeku i Slavoniji vidljiv je pozitivan trend

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u srijedu kako je u Osijeku i Slavoniji vidljiv pozitivan razvojni trend te da će Sabor, kao zakonodavac, učiniti sve što može za poboljšanje života građana.
Oglas
Nakon sastanka s osječko-baranjskom županicom Natašom Tramišak i osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem, Gordan Jandroković rekao je da su Osijek i Slavonija "dugo nosili rane Domovinskog rata", ali unatrag nekoliko godina vidljiv je pozitivan trend.
Bitna je poltiička stabilnost u županiji i Osijeku, ona je očito jedan od razloga zašto su brojni poduzetnici i ulagači došli u Osijek i počeli razvijati velike projekte, ocijenio je Jandroković.
Ustvrdio je da se ulažu značajna sredstva kako bi se u osnovnim školama osigurala jednosmjenska nastava, te u infrastrukturu jer je završetak koridora 5C dodatno ojačao prometnu poziciju Osijeka i spojio ga s Mađarskom i srednjom Europom.
Razgovarali smo o unaprijeđivanju poljoprivredne proizvodnje, kako bi dosegnuli samodostatnost, posebice u ovim zahtjevnim i složenim vremenima. Od Sabora puna potpora, kao zakonodavci učinit ćemo sve što možemo za bolji život građana, poručio je Jandroković.
Ministar obrane Ivan Anušić također je ustvrdio kako Osječko-baranjska županija ima pozitivne trendove, a tako će nastaviti raditi u suradnji s Vladom i Saborom.
Županica Tramišak istaknula je kako se odvija investicijski ciklus vrijedan više od milijardu eura, a najvažniji je projekt novog osječkog KBC-a, vrijedan 854 milijuna eura.
Bilježimo pozitivne brojke u povratku stanovništva, posebice mladih obitelji, koje se vraćaju iz država u koje se nekada odlazilo. Velika su ulaganja u školstvo, gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, ovdje se događa pozitivna promjena koju smo dugo očekivali, kaže Tramišak.
Gradonačelnik Radić izvijestio je da grad bilježi rekordnu zaposlenost, jer trenutno ima 4500 zaposlenih više nego 2021. godine, te veći broj useljenih nego iseljenih osoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas