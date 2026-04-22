FOTO, VIDEO / Iran: Vojska je spremna braniti narod od svakog zla. IRGC zaplijenio dva tankera u Hormuzu

Dok napetosti rastu u Hormuškom tjesnacu, gdje su brodovi napadnuti i navodno zaplijenjeni od strane Irana, Pakistan pokušava održati nadu u nastavak pregovora.

Jučer je mogući drugi krug izravnih pregovora između SAD-a i Irana propao. Nakon toga, Donald Trump je najavio da će “produljiti” primirje dok Teheran ne iznese “ujedinjeni prijedlog”.

Pregovori su se trebali održati u Islamabadu, nakon što raniji razgovori ovog mjeseca nisu doveli do dogovora.

Sada, dok pregovori vise o koncu, Pakistan pokušava očuvati mogućnost diplomatskog rješenja, javlja Sky News.

Pakistanski dužnosnik, prema izvješću Reutersa, rekao je:

„Sve smo pripremili. Bili smo potpuno spremni za razgovore, sve je bilo postavljeno. Iskreno, bio je to zastoj koji nismo očekivali, jer Iranci nikada nisu odbili doći – bili su spremni sudjelovati i još uvijek jesu.”

Političko i vojno vodstvo zemlje naporno je radilo kako bi uvjerilo SAD da jučer produlji primirje, rekli su dužnosnici za agenciju AP.

Također, tijekom protekla 24 sata nastavili su raditi s obje strane kako bi spriječili potpuni kolaps pregovora, izvijestili su iranski državni mediji.

U pakistanskoj prijestolnici policija i vojska danas su ostali u pripravnosti na ključnim prometnicama, nadzirući kontrolne točke.

Stanovnici su bili prisiljeni koristiti duže rute jer su vlasti ograničile pristup dijelovima grada.

„Nismo dobili nikakve upute da uklonimo ove barikade“, rekao je policijski službenik Mohammad Aslam dok je usmjeravao vozače da se vrate i koriste alternativne pravce.

Britanski visoki povjerenik u Islamabadu također se sastao s pakistanskim ministrom vanjskih poslova kako bi razgovarali o aktualnim događajima.