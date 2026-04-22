FOTO, VIDEO / Iran: Vojska je spremna braniti narod od svakog zla. IRGC zaplijenio dva tankera u Hormuzu

Američki predsjednik Donald Trump najavio je produljenje primirja s Iranom, dok nastavlja blokadu iranskih luka sve dok Teheran ne podnese prijedlog za pregovore i dok se “razgovori ne zaključe, na ovaj ili onaj način”. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči izjavio je da je “blokada iranskih luka čin rata te stoga kršenje primirja”, dodajući da Teheran zna “kako se oduprijeti zastrašivanju”. U Islamabadu su u tijeku posljednji pokušaji pakistanskih posrednika da spase dugo očekivani drugi krug mirovnih pregovora između SAD-a i Irana. Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon i rušiti libanonske domove, unatoč desetodnevnom primirju, dok je Hezbollah najavio napad na sjever Izraela kao odgovor na kršenja primirja.
Donald Trump izjavio je da će primirje s Iranom biti produljeno “dok njihov prijedlog ne bude podnesen i dok se razgovori ne zaključe, na ovaj ili onaj način”. Također je rekao da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka te ustvrdio da je Hormuški tjesnac “potpuno BLOKIRAN”. Najava produljenja primirja došla je svega nekoliko sati prije isteka početnog dvotjednog primirja. Savjetnik predsjednika iranskog parlamenta optužio je SAD da produljenje primirja koristi kao “trik za kupovanje vremena” za iznenadni napad.
Nije bilo jasno hoće li se SAD i Iran sastati na novim pregovorima u Pakistanu. U objavi na Truth Socialu u kojoj najavljuje produljenje primirja, Trump je rekao da će SAD obustaviti napade na Iran dok se ne dogovori “jedinstveni prijedlog”. Bijela kuća kasnije je potvrdila da JD Vance neće putovati u Islamabad te da će sve daljnje informacije o “susretima uživo” biti naknadno objavljene.
Prije Trumpovih izjava, više iranskih dužnosnika upozorilo je SAD da će Iran nastaviti borbu. Jedan je Trumpa nazvao “zabludjelim”, dok je drugi rekao da Teheran neće pregovarati pod prijetnjama poput američke blokade Hormuškog tjesnaca te da je Iran pripremao “nove karte” za korištenje na bojištu.
Čelnik Međunarodne agencije za energiju opisao je rat kao najveću energetsku krizu u povijesti. Ranije ovog mjeseca izjavio je da je globalna energetska situacija gora nego prethodne krize 1973., 1979. i 2022. zajedno.
Pakistan se bori održati mirovne pregovore nakon “zastoja” – dok rastu napetosti u Hormuškom tjesnacu
Dok napetosti rastu u Hormuškom tjesnacu, gdje su brodovi napadnuti i navodno zaplijenjeni od strane Irana, Pakistan pokušava održati nadu u nastavak pregovora.
Jučer je mogući drugi krug izravnih pregovora između SAD-a i Irana propao. Nakon toga, Donald Trump je najavio da će “produljiti” primirje dok Teheran ne iznese “ujedinjeni prijedlog”.
Pregovori su se trebali održati u Islamabadu, nakon što raniji razgovori ovog mjeseca nisu doveli do dogovora.
Sada, dok pregovori vise o koncu, Pakistan pokušava očuvati mogućnost diplomatskog rješenja, javlja Sky News.
Pakistanski dužnosnik, prema izvješću Reutersa, rekao je:
„Sve smo pripremili. Bili smo potpuno spremni za razgovore, sve je bilo postavljeno. Iskreno, bio je to zastoj koji nismo očekivali, jer Iranci nikada nisu odbili doći – bili su spremni sudjelovati i još uvijek jesu.”
Političko i vojno vodstvo zemlje naporno je radilo kako bi uvjerilo SAD da jučer produlji primirje, rekli su dužnosnici za agenciju AP.
Također, tijekom protekla 24 sata nastavili su raditi s obje strane kako bi spriječili potpuni kolaps pregovora, izvijestili su iranski državni mediji.
U pakistanskoj prijestolnici policija i vojska danas su ostali u pripravnosti na ključnim prometnicama, nadzirući kontrolne točke.
Stanovnici su bili prisiljeni koristiti duže rute jer su vlasti ograničile pristup dijelovima grada.
„Nismo dobili nikakve upute da uklonimo ove barikade“, rekao je policijski službenik Mohammad Aslam dok je usmjeravao vozače da se vrate i koriste alternativne pravce.
Britanski visoki povjerenik u Islamabadu također se sastao s pakistanskim ministrom vanjskih poslova kako bi razgovarali o aktualnim događajima.
14:31
prije 9 min.
Glasnogovornik iranskog MVP-a: Vojska je u visokom stanju pripravnosti
Esmail Baghaei, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, izjavio je da su oružane snage njegove zemlje spremne braniti naciju, istovremeno sugerirajući da je Teheran i dalje otvoren za daljnje pregovore sa SAD-om, prenosi Guardian.
Iranska državna novinska agencija Islamic Republic News Agency prenijela je Baghaeijeve izjave kao odgovor na zahtjev Pakistana za produljenjem primirja, u kojima je rekao:
Iran će, uz pomno praćenje razvoja događaja na terenu i u političkoj sferi, poduzeti nužne i odgovarajuće mjere za zaštitu svojih interesa i nacionalne sigurnosti, a oružane snage su također u potpunosti spremne i u visokom stupnju pripravnosti da sveobuhvatno i odlučno obrane iranski narod od svake prijetnje i zla.
Upitan o mogućnosti druge runde razgovora sa SAD-om, rekao je da će Iran pregovarati „kada zaključimo da postoje potrebni i logični uvjeti za korištenje tog alata radi ostvarivanja naših nacionalnih interesa“.
13:51
prije 49 min.
IRGC: Brodovi zaustavljeni u Hormuškom tjesnacu radi inspekcije
Dva broda koja su jutros zaustavljena u Hormuškom tjesnacu bit će podvrgnuta pregledu tereta i dokumentacije, priopćio je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), prema navodima državnih medija.
Ranije smo izvijestili da su na brodove MSC Francesca i Epaminondas pucano u tom plovnom putu, kao i na treći brod – Euphoria.
IRGC je naveo da će dva broda sada biti pregledana. U izjavama koje prenose iranski državni mediji, dodali su:
„Dva plovila se trenutačno nalaze u teritorijalnim vodama Islamske Republike Iran radi pregleda njihova tereta, dokumentacije i povezanih zapisa.“
IRGC je također ustvrdio da su brodovi bili u „ponovljenim kršenjima“.
13:14
prije 1 h
Pregovori između Izraela i Libanona trebali bi se nastaviti sutra u Washingtonu
Cilj razgovora je okončati sukobe između Izraela i Hezbollaha – milicije koju podržava Iran na jugu Libanona, javlja Sky.
Hezbollah i Izrael vode sukobe paralelno s ratom s Iranom, a unatoč desetodnevnom primirju, obje strane nedavno su razmjenjivale napade.
Govoreći jutros, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar rekao je:
„Sutra će se izravni pregovori između Izraela i Libanona nastaviti u Washingtonu. Pozivam vladu Libanona da zajedno radimo protiv terorističke države koju je Hezbollah izgradio na vašem teritoriju. Ova suradnja potrebna je vama čak i više nego nama. Zahtijeva moralnu jasnoću i hrabrost za preuzimanje rizika. No, ne postoji stvarna alternativa za osiguranje budućnosti mira za vas i za nas.”
Prošlog utorka, izraelski veleposlanik i libanonski izaslanik u SAD-u sastali su se na pregovorima uz posredovanje državnog tajnika Marca Rubija.
Novi razgovori ostavljaju im tek nekoliko dana za postizanje dogovora, jer postojeće primirje između Izraela i Libanona istječe 26. travnja.
12:56
prije 1 h
Europska komisija predstavila niz mjera za suočavanje s energetskom krizom
Europska komisija je u srijedu predložila niz mjera za suočavanje s energetskom krizom koju je izazvao američko-izraelski rat protiv Irana i zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta za opskrbu fosilnim gorivima.
Više čitajte OVDJE.
12:46
prije 1 h
Evo što se sve događalo od jutros u Hormuškom tjesnacu
Tri teretna broda napadnuta su u Hormuškom tjesnacu od strane iranske Revolucionarne garde (IRGC), navode iranski mediji, a prenosi BBC.
Evo najnovijih informacija:
Napad 1: Centar za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) izvijestio je da je “topovnjača” IRGC-a otvorila vatru na kontejnerski brod u Hormuškom tjesnacu, 15 nautičkih milja sjeveroistočno od Omana, pri čemu je most broda teško oštećen. Riječ je o brodu Epaminondas, u vlasništvu grčke tvrtke.
Napad 2: Brod Euphoria, pod panamskom zastavom i u vlasništvu tvrtke iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, također je bio napadnut osam nautičkih milja zapadno od Irana, prema navodima Vanguarda i UKMTO-a. Posada je, kako se navodi, sigurna i nema prijavljene štete na brodu.
Napad 3: Brod MSC Francesca, također pod panamskom zastavom, bio je meta napada oko šest nautičkih milja od iranske obale dok je plovio prema jugu iz tjesnaca prema Omanskom zaljevu, navodi pomorska obavještajna tvrtka Vanguard za BBC Verify. Brod je prijavio “oštećenja trupa i smještajnog dijela”.
Iranska mornarica Revolucionarne garde tvrdi da su MSC Francesca i Epaminondas “zaplijenjeni” i usmjereni prema iranskoj obali, uz tvrdnju da su “djelovali bez potrebnih dozvola i manipulirali navigacijskim sustavima”.
12:34
prije 2 h
Iranski mediji: Tri broda pogođena, dva zaplijenjena
Iranski mediji izvještavaju da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pogodio tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu te da su dva broda zaplijenjena.
Novinska agencija Fars, povezana s IRGC-om, izvještava da je brod Euphoria bio meta napada i da je sada nasukan uz obalu Irana, prenosi BBC.
Također, iranski mediji navode da su MSC Francesca i Epaminondas "zaplijenjeni" i usmjereni prema iranskoj obali, pozivajući se na izjavu mornarice IRGC-a.
12:28
prije 2 h
Rutte: "Iran sije teror i kaos. NATO je spreman za takve prijetnje"
NATO će "uvijek učiniti što je potrebno za obranu Turske", države članice prema kojoj su prošli mjesec ispaljene četiri iranske rakete, rekao je u srijedu u Ankari glavni tajnik Mark Rutte.
Više čitajte OVDJE.
12:13
prije 2 h
Izraelski ministar vanjskih poslova želi da Libanon “zajednički djeluje” protiv Hezbollaha
Izraelski ministar vanjskih poslova pozvao je Bejrut na zajedničke napore u suzbijanju Hezbollaha uoči razgovora između dviju zemalja koji bi se trebali nastaviti u Washingtonu.
„Ova suradnja potrebna je vama čak i više nego nama“, rekao je Gideon Saar. „Zahtijeva moralnu jasnoću i hrabrost za preuzimanje rizika. No ne postoji stvarna alternativa za osiguranje budućnosti mira za vas i za nas.“
Izrael i Libanon, koji nemaju diplomatske odnose, održat će nove razgovore u Washingtonu u četvrtak, piše Al Jazeera.
Unatoč primirju koje je počelo u petak, izraelski vojnici i dalje su aktivni na jugu Libanona, a ministar obrane Israel Katz prošlog je tjedna rekao da će upotrijebiti „punu silu“ ako budu ugroženi. Izrael je izveo velike zračne napade diljem Libanona i izvršio invaziju na jug nakon što se Hezbollah uključio u bliskoistočni rat u znak podrške svom savezniku Iranu 2. ožujka.
Ranije u srijedu izraelska vojska je priopćila da su njezine trupe ubile dvije osobe za koje tvrdi da su bile borci Hezbollaha.
12:13
prije 2 h
Izraelske snage napale pogreb na okupiranoj Zapadnoj obali
Izraelske snage napale su ožalošćene koji su prisustvovali pogrebu dvojice Palestinaca u selu al-Mughayyir na okupiranoj Zapadnoj obali, izvještava palestinska novinska agencija Wafa, a prenosi Al Jazeera.
Pozivajući se na lokalne izvore, navodi se da su izraelske snage ispalile bojevo streljivo, šok-bombe i suzavac na pogrebnu povorku za palestinskog tinejdžera i palestinskog muškarca, koji su ubijeni tijekom napada doseljenika na školu u selu u utorak.
Wafa javlja da su na kraju pokopani na mjesnom groblju nakon molitve u lokalnoj džamiji.
