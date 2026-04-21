Hajdaš Dončić: Ovo što je danas napravio radikalni desničar i kršitelj Ustava neće proći

"Ovo danas što je izveo radikalni desničar i kršitelj Ustava, a od danas i osoba koja ne priča istinu, neće proći. Javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za ustavne suce. Čemu taj potez ako o tome uopće nismo razgovarali? Nismo došli do te faze razgovora. Jedna od osoba koje je on spomenuo je i sadašnji član Vrhovnog suda, vrhovni sudac. Pa kakva je to poruka? Znači, ovo je gore od okupacije institucija, ovo je podcjenjivanje ljudi, ovo je stavljanje ljudi u negativan i loš položaj jer kako bi netko mogao biti izabran u razgovorima ako ga bacite u arenu, u medijsku arenu, u arenu lavova? To znači da ga se vi želite riješiti. Dakle, to se ne radi. Javno se ne komuniciraju imena."