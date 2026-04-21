NAPAD NA PLENKOVIĆA
Hajdaš Dončić: Ovo što je danas napravio radikalni desničar i kršitelj Ustava neće proći
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na konferenciji za medije osvrnuo se na izjave koje je o izboru sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda ranije dao premijer Andrej Plenković.
"Vratit ću se na početak. SDP otpočetka ima jasno javno komuniciranje što je nama prihvatljivo u ovom procesu izbora ustavnih sudaca i kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. Ponovit ću još jednom: osobni identitet nije bitan, bitno je da li osoba prije svega poštuje Ustav Republike Hrvatske, da li poštuje zakone, i onda o tome možemo početi razgovarati", kazao je Hajdaš Dončić pa nastavio:
"Nulti korak je razdvajanje procesa izbora kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda od izbora tri suca Ustavnog suda. Ovdje ću biti vrlo jasan i reći ću da Ustavni sud i sa deset sudaca normalno funkcionira jer postoji vijeće od šest, postoji neka mala vijeća od tri, a za neke odluke ih treba sedam pošto ih je ukupno 13. Znači, oni će funkcionirati i dalje normalno kao što su funkcionirali i sada. Ono na što ja neću pristati su ucjene i laži."
Potom se obrušio na premijera.
"Ovo danas što je izveo radikalni desničar i kršitelj Ustava, a od danas i osoba koja ne priča istinu, neće proći. Javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za ustavne suce. Čemu taj potez ako o tome uopće nismo razgovarali? Nismo došli do te faze razgovora. Jedna od osoba koje je on spomenuo je i sadašnji član Vrhovnog suda, vrhovni sudac. Pa kakva je to poruka? Znači, ovo je gore od okupacije institucija, ovo je podcjenjivanje ljudi, ovo je stavljanje ljudi u negativan i loš položaj jer kako bi netko mogao biti izabran u razgovorima ako ga bacite u arenu, u medijsku arenu, u arenu lavova? To znači da ga se vi želite riješiti. Dakle, to se ne radi. Javno se ne komuniciraju imena."
Naglasio je da SDP to nije radio i da nikada neće raditi.
"I da ponovim još jednom, naša stajališta su jasna. Ne vidim i nikad neću vidjeti način spajanja procesa izbora kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda sa kandidatima za Ustavni sud. Dakle, to je jednostavno i pravno i ustavno nespojivo, a na ucjene koje su negdje počele prije nekih tri ili četiri tjedna od strane Plenkovića, prvo sa nekakvim špekulacijama 2-2, 1-2, promašio je sugovornika i promašio je stranku kojoj je srednje ime ono "demokracija", "demokratska". Znači, možemo razgovarati na Odboru, možemo razgovarati na sjednici Sabora, ali isključivo na bazi dokaza, činjenica i argumenata", istaknuo je i dodao:
"To je ono što mene zanima, a na buku koju on stvara kroz medijski prostor sigurno neću odgovarati."
"E, taj film nećemo gledati"
No, SDP-ov Saša Đujić je danas rekao da se iskristaliziralo sedam, osam imena.
"Znači, da li je gospodin Đujić javno izrekao ta imena? Nije. Bilo ih je 13, oni su mogli razgovarati o sedam, osam imena, ali u konačnici, mislim da se to ne razgovara i s tim imenima se ne licitira u javnosti. Znači, to je potpuno pogrešno. A da bi došli do imena, dakle prvo HDZ mora prihvatiti određena načela. Dakle, to je ono što pričam cijelo vrijeme. Govorio sam o identitetu i govorio sam o Ustavu. Isto tako sam govorio da je do sada, gledajte, ja tu grešku priznajem, SDP isto griješi u izboru ustavnih sudaca, ali ako nešto ne valja, mijenja se."
Ponovio je i da neće pristati na ucjene te da će SDP nastaviti govoriti što govori cijelo vrijeme. Također, ponovio je i da su članovi HDZ-a čine većinu u sportskim savezima, na njihovim čelima, ali i da je tako ne samo u sportu nego i lovačkim društvima.
"Primijetio sam da su konačno neki počeli o tome pisati, što je dobro. Znači, moram biti i dalje strpljiv i pričati jedno te isto jer je to činjenica. Hoćemo nogometnom savezu, hoćemo rukometnom savezu, hoćemo šahovskom savezu? Pa ja mislim da su svi HDZ-ovci. Jesam pogriješio? Mislim da nisam. To je činjenica, od činjenice ne bježimo. Kao što kažem, okupacija sporta, vatrogastva, okupacija lovačkih društava i sad pokušaj okupacije Ustavnog suda. E, taj film nećemo gledati", zaključio je Siniša Hajdaš Dončić.
