Senzacionalno otkriće u Egiptu: Uz mumije, pronađeni izgubljeni stihovi Homerove Ilijade

Najfascinantniji nalaz su tri zlatna jezika pronađena u ustima pokojnika. Prema drevnim vjerovanjima grčko-rimskog razdoblja, ovi ritualni predmeti stavljani su mrtvima kako bi im se omogućilo da govore pred bogovima u zagrobnom životu. Uz jezike, otkriveni su i tanki zlatni listići naneseni izravno na tijela, što svjedoči o nevjerojatnom bogatstvu i preciznosti pogrebnih priprema tog doba.