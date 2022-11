Visokoobrazovni sustav još uvijek neusklađen s potrebama tržišta rada

Podijeli:







Izvor: N1/ilustracija

Zbog nedostatka radne snage na hrvatskom tržištu rada traje nesmiljena borba za svakog zaposlenika, a još uvijek svjedočimo i neusklađenosti visokog obrazovanja s potrebama toga tržišta, istaknuto je u ponedjeljak na 6. Susretu znanosti i gospodarstva na osječkom Ekonomskom fakultetu.

Skup su organizirali Ekonomski fakultet u Osijeku i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), čija je glavna direktorica Irena Weber kazala kako već neko vrijeme snažno zagovaraju reformu upisnih kvota na fakultetima.

“Već smo nekoliko puta to naglašavali, a osobito je to došlo do izražaja ove godine, kada je na sveučilištima ostalo 11 tisuća neupisanih mjesta, što, osim o demografskoj katastrofi i iseljavanju, svjedoči o neusklađenosti visokog obrazovanja s potrebama tržišta rada”, navela je Weber, ocijenivši da je u tom dijelu definitivno potrebno snažno reformsko djelovanje.

Weber je upozorila kako u Hrvatskoj “kvalificirane radne snage nedostaje u svim industrijama” i da su poslodavci sada već u situaciji u kojoj je teško naći bilo kakvu radnu snagu.

VEZANA VIJEST Poslodavci najveće plaće nude pekarima – 8000 kuna bruto

“Nekoliko sam puta već isticala da se na tržištu rada vodi nesmiljena borba za svakog zaposlenika, osobito ako se radi o obrazovanim, motiviranim i ambicioznim ljudima, koji žele stalno ulagati u sebe”, istaknula je Weber.

Napominje kako se nedostatak radne snage pokušava nadoknaditi uvozom te da je ove godine angažirano više od 100 tisuća stranih radnika. Smatra kako to dugoročno ipak nije pravi način te da bi u HUP-u bili zadovoljniji da se gospodarskim mjerama djeluje na povratak naših iseljenika, ali i na demografsku obnovu.

Državni tajnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava Ivan Vidiš rekao je kako Ministarstvo svake godine radi detaljne analize i šalje jasne poruke obrazovnom sustavu koja su zanimanja potrebna tržištu rada i tako daje doprinos u prilagođavanju upisne politike s potrebama tržišta rada.

Istaknuo je i da se godišnje ulaže oko milijardu kuna za mjere aktivne politike zapošljavanja, posebice mladih ljudi koji izlaze sa sveučilišta te kako je ogromnim ulaganjima, većim od 12 milijardi kuna, tijekom pandemije covida-19, kojima je bilo obuhvaćeno oko 700 tisuća osoba, spriječen veliki odljev radnika u nezaposlenost.

“Situacija je danas takva da u sustavu imamo ima više od 1,6 milijuna osiguranika, što je najviše nakon 2008. godine te rekordno nisku nezaposlenost, s obzirom da smo ovoga ljeta skoro došli ispod 100 tisuća nezaposlenih, što je zadnji put zabilježeno 1982. godine”, rekao je Vidiš, ocijenivši to ohrabrujućim podacima.

Na skupu će se, uz ostalo, raspravljati o hrvatskom tržištu rada i postpandemijskom oporavku te poticanju restrukturiranja, fleksibilnosti i otpornosti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.