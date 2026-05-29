nepravomoćna presuda
Kalmeta osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora
Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta u petak je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od dvije i pol godine, od kojih u zatvoru mora provesti 10 mjeseci, zbog korupcije u ponovljenom suđenju za afere HAC-Remorker i Prometna renesansa Hrvatske.
Uz 10 mjeseci u zatvoru Kalmeti će, prema nepravomoćnoj presudi, ostatak kazne biti uvjetan uz rok kušnje od četiri godine, a državi mora vratiti 81.000 eura.
Osim Kalmete, ministra u vladama Ive Sanadera i Jadranke Kosor, za korupciju počinjenu prije dvadeset godina osuđen je i Damir Kezele na dvije godine djelomično uvjetne kazne, a u zatvor će morati provesti šest mjeseci.
Sud je oslobodio Kalmetine bivše suradnike i čelnike cestarskih tvrtki Zdravka Livakovića, Milivoja Mikulića, Stjepka Bobana, i Stanka Vukelića.
Svi su ranije odbacivali krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili i nepripadnu imovinsku korist koja im se stavljala na teret izmijenjenom Uskokovom optužnicom.
Prema izmijenjenoj optužnici, Kalmetu je Uskok tereto da je izvukao nešto više od 220.000 eura, dok ga se tijekom ranija dva suđenja teretilo za nepripadnu koristi veću od pola milijuna eura.
Kalmetu je Uskok ranije teretio da je dobio dio od oko milijun i pol eura izvučenih iz cestarskih poduzeća preko tvrtke Remorker čiji je vlasnik Igor Premilovac priznao da je podizao novac preko svoje inozemne tvrtke te ga, uz zadržanu proviziju, vraćao "na ruke".
Posljednja optužnica teretila je Kalmetu da je kao ministar omogućio svom tadašnjem državnom tajniku Livakoviću da od izvučenog novca nezakonito dobije preko oko 1,4 milijuna eura.
Mikulić je bio optužen za izvlačenje oko 50.000 eura, Kezele nešto manje od 100.000 eura, a Vukelić 220.000 eura. Izmijenjenom optužnicom Stjepku Bobanu više se ne stavlja na teret stjecanje protupravne koristi.
Bivši ministar, koji je bio i dugogodišnji zadarski gradonačelnik, osuđen je i zbog optužbi da je za potrebe Ministarstva prometa od tvrtke Fimi media naručio izradu filma "Prometna renesansa Hrvatske" za potrebe političke promidžbe, čime je državni proračun oštetio za 81.247 eura.
Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.
