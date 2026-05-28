SVE MUŠKARCI
U Zagrebu pronađena još jedna masovna grobnica: "Riječ je o poslijeratnim likvidacijama"
Na području Grada Zagreba, na lokaciji Oporovečki vinogradi u Dubravi, u organizaciji Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja provedeno je terensko istraživanje i pronađena masovna grobnica - grobna jama iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava, a prema dostupnim saznanjima radi o likvidacijama počinjenima u poslijeratnom razdoblju.
Oglas
Preliminarnom obradom posmrtnih ostataka na terenu utvrđeno je kako se radi o osobama muškoga spola, okvirne životne dobi između 30 i 40 godina, pri čemu su utvrđene traume koje upućuju na smrt uzrokovanu vatrenim oružjem.
Kod svih žrtava pronađeni su i tragovi vezivanja žicom, što predstavlja važan forenzički pokazatelj okolnosti stradanja i upućuje na obilježja karakteristična za masovne grobnice komunističko-partizanskog režima.
Nakon terenskih istraživanja slijedi antropološka obrada radi utvrđivanja daljnjih okolnosti stradanja i drugih dostupnih činjenica o žrtvama.
Više od 630 terenskih izvida i istraživanja
Riječ je o još jednoj u nizu lokacija koje potvrđuju postojanje sustavno prikrivanih mjesta stradanja iz razdoblja nakon završetka Drugog svjetskog rata na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Dosadašnja istraživanja pokazuju kako se i na urbanom području Zagreba i njegove okolice nalazi veći broj lokacija povezanih s poslijeratnim likvidacijama i prikrivenim ukopima žrtava.
Na području Grada Zagreba Ministarstvo hrvatskih branitelja u posljednjih je 10 godina provelo niz terenskih istraživanja i ekshumacija na lokacijama prikrivenih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poraća. Tijekom tog procesa otkriveno je 17 masovnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 525 žrtava. Među njima, izdvajamo Gračane (294 žrtve), Tuškanac (102 žrtve), Peščenku (95 žrtava), Savsku cesta (25 žrtava), Šumu Lešće u Dubravi (55 žrtava) te Obernjak na Medvednici (41 žrtva).
Samo tijekom 2026. provedena su terenska istraživanja i ekshumacije na više lokacija diljem Republike Hrvatske, uključujući Jamu Golubinka, Šumu Lešće, Jamu Medviđa, Granešinske Novake, Vrgorac, Imotski i Oporovečke vinograde, pri čemu su do sada ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 142 žrtve.
U proteklih deset godina Ministarstvo hrvatskih branitelja provelo je više od 630 terenskih izvida i istraživanja, istražilo više od 90 lokacija u 16 županija te ekshumiralo posmrtne ostatke najmanje 2329 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas