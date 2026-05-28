U Zagrebu pronađena još jedna masovna grobnica: "Riječ je o poslijeratnim likvidacijama"

Riječ je o još jednoj u nizu lokacija koje potvrđuju postojanje sustavno prikrivanih mjesta stradanja iz razdoblja nakon završetka Drugog svjetskog rata na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Dosadašnja istraživanja pokazuju kako se i na urbanom području Zagreba i njegove okolice nalazi veći broj lokacija povezanih s poslijeratnim likvidacijama i prikrivenim ukopima žrtava.