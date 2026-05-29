Vrući vikend završit će jakim nevremenom: Stižu pljuskovi i grmljavina, bit će i tuče

Danas će do kraja dana biti sunčano i toplo, uz umjeren razvoj dnevne naoblake na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, a na Jadranu, osobito u podvelebitskom primorju, slaba bura te poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 32 °C. Temperatura mora kreće se od 18 do 20 °C, a UV indeks je visok do vrlo visok.