Vrući vikend završit će jakim nevremenom: Stižu pljuskovi i grmljavina, bit će i tuče
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Polje visokog tlaka zraka i termički greben nad Europom sporo se pomiču prema istoku. Ciklonalni poremećaji s Atlantika zaobilaze anticiklonu sa sjeverne strane te sjevernom putanjom putuju prema Skandinaviji i Baltiku. Manja količina nestabilnog zraka kruži nad sjeverom Italije i sjevernim Jadranom, što uz porast dnevnih temperatura i jaku konvekciju (uzdizanje toplog zraka) uzrokuje lokalna nevremena.
Danas će do kraja dana biti sunčano i toplo, uz umjeren razvoj dnevne naoblake na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, a na Jadranu, osobito u podvelebitskom primorju, slaba bura te poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 32 °C. Temperatura mora kreće se od 18 do 20 °C, a UV indeks je visok do vrlo visok.
U subotu će jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti biti oko 15 °C, a na Jadranu, uz slab efekt fenske bure, od 18 do 22 °C. Tijekom dana očekuje se slab razvoj dnevne naoblake, uglavnom u gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna temperatura bit će za jedan do dva stupnja viša nego danas pa su mogući i maksimumi do 34 °C. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral.
U nedjelju navečer slijedi promjena vremena povezana s prolaskom hladne fronte sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka prijeći će alpsku prepreku ili je zaobići kroz Bečka vrata te će u nedjelju poslijepodne i navečer uzrokovati promjenu vremena.
Prije prolaska fronte južno strujanje donijet će vlažan zrak s Jadrana pa će vrijeme biti sparno, a najviša dnevna temperatura bit će oko i iznad 32 °C.
Poslijepodne i navečer očekuju se porast naoblake sa sjeverozapada, jačanje vjetra, grmljavina i pljuskovi, a mjestimice u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti moguća je i tuča.
