društvene mreže
Promjene na Facebooku, WhatsAppu, Instagramu - koje će se funkcije plaćati?
Američki tehnološki gigant Meta planira uvesti nove pretplatničke verzije svojih najpopularnijih platformi – Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.
Oglas
Pod nazivima Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus korisnicima širom svijeta bit će ponuđene dodatne funkcije i ekskluzivni sadržaji, objavila je u srijedu glavna direktorica za proizvode kompanije Meta, Naomi Gleit, u videu objavljenom na Instagramu, piše Fenix Magazin.
Ovim potezom Meta nastoji smanjiti ovisnost o prihodima od oglašavanja i otvoriti nove izvore zarade kroz pretplatnički model poslovanja. Prema riječima Gleit, korisnici koji se pretplate na Instagram Plus i Facebook Plus dobit će pristup naprednim alatima za analizu, detaljnijim statistikama pregleda Instagram priča te dodatnim mogućnostima personalizacije profila.
WhatsApp Plus, s druge strane, fokusirat će se prvenstveno na personalizaciju korisničkog iskustva. Među najavljenim funkcijama nalaze se premium stikeri i prilagodljive melodije zvona. Meta zasad nije objavila potpuni popis funkcionalnosti koje će biti dostupne u okviru novih pretplatničkih paketa.
Iako službene informacije o cijenama još nisu potvrđene, više medija navodi kako bi pretplata za Instagram Plus i Facebook Plus trebala iznositi 3,99 američkih dolara mjesečno, odnosno oko 3,40 eura. Za WhatsApp Plus navodno je predviđena cijena od 2,99 dolara mjesečno.
Meta dugoročno planira objediniti sve Plus usluge pod jedinstvenim brendom nazvanim “Meta One”. Kompanija je još 2023. godine u Europi predstavila verzije Facebooka i Instagrama bez oglasa, kao odgovor na strože propise Europske unije o zaštiti privatnosti i korištenju podataka korisnika.
Europski korisnici od tada mogu birati između besplatne verzije platformi s personaliziranim oglasima i plaćene verzije bez reklama. Uvođenjem novih Plus paketa Meta sada dodatno širi svoju pretplatničku ponudu, nastojeći izgraditi održiviji poslovni model koji neće ovisiti isključivo o oglašavanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas