POVEĆAVAJU SE RAZLIKE
Mali iznajmljivači gnjevni: "Pa što smo skrivili ovoj Vladi? Dokle će to ići?"
Male privatne iznajmljivače u Hrvatskoj očekuju nove porezne promjene. Vlada u sklopu novog antiinflacijskog paketa planira povećati minimalne iznose paušalnog poreza po krevetu za apartmane i kuće za odmor, što je izazvalo nezadovoljstvo među dijelom iznajmljivača i udrugama koje ih predstavljaju.
Prema najavljenim izmjenama, iznajmljivači u najrazvijenijim turističkim područjima umjesto dosadašnjih minimalnih 100 eura po krevetu plaćat će najmanje 150 eura, što predstavlja povećanje od 50 posto. U drugoj kategoriji turističkih područja minimalni iznos raste sa 70 na 100 eura.
U Hrvatskoj je registrirano gotovo 110.000 malih privatnih iznajmljivača, a mnogi od njih smatraju da država teret borbe protiv inflacije prebacuje upravo na njih.
Splitski iznajmljivač Šime Pletković, koji vodi dva apartmana s pogledom na Rivu, kaže da će prema novim pravilima od iduće godine plaćati 300 eura paušalnog poreza.
"Svjestan sam da državi nije lako uhvatiti se u koštac s problemom, ali mislim da izvor problema nije u malim iznajmljivačima. Mi svi na svaku rezervaciju plaćamo velike provizije velikim kompanijama. Uzet ćemo za primjer, nije sramota, Expediju, koja uzima 20 posto, Booking 15 posto, a još plaćamo i PDV na to. Možda bi se trebalo uhvatiti u koštac s njima, a ne s malim iznajmljivačima", rekao je Pletković.
"Jesmo li mi dežurni Pedro koji mora platiti za sve?"
Sličan stav imaju i u udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Kažu kako su posljednjih dana primili desetke poruka iznajmljivača s obale koji su zbog novih najava spremni i na prosvjede.
"Nakon što su prošle godine podigli paušalne poreze za iznajmljivače i do 500 posto, zatim su tražili sniženje cijena za deset do 20 posto, a sada ponovno najavljuju povećanje poreza. Pa što su iznajmljivači skrivili ovoj Vladi? Jesmo li mi dežurni Pedro koji mora platiti za sve? Ljudi kažu da očekuju da nas Vlada počne tući", rekla je potpredsjednica udruge Hana Matić.
Mnogi iznajmljivači, dodaje, sve češće propituju isplativost bavljenja turizmom zbog stalnog povećanja troškova i nameta, ali i zbog očekivanja da bi ovogodišnja turistička sezona mogla biti slabija od prošlogodišnje.
"Dokle će to ići? Isplati li se uopće više raditi s ovim? A sezona će biti slabija, to će se osjetiti. Ljudi to sada više prijavljuju preko eVisitora pa brojke rastu, ali i taj će trenutak stati. Sezona neće biti onakva kakvom su je svi očekivali. Može nas spasiti last minute, ali zasad stvari stoje tako da će biti deset do 15 posto slabija", rekao je Pletković.
Zabrinutost zbog novih poreznih najava izražavaju i u Udruzi hrvatskog obiteljskog smještaja. Tvrde da im se dio članova već javio s namjerom da odustane od iznajmljivanja.
"Jedan mali apartman koji vodi obitelj uz sve ove namete više nema gotovo nikakav profit. Treba razlikovati malog iznajmljivača od rentijera i velikih kompanija koje imaju više stanova i okreću ozbiljan novac. Malom čovjeku uz ovakve namete bit će teško opstati na tržištu", rekao je potpredsjednik udruge Ante Glavaš.
Udruge najavljuju da će pokušati utjecati na Vladu
S druge strane, dio ekonomske struke smatra da država upravo kroz sektor privatnog smještaja pokušava ublažiti inflatorne pritiske koji posljednjih godina snažno utječu na standard građana.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci Vinko Zaninović smatra da rast cijena najviše pogađa velik dio stanovništva.
"Rekao bih više od 50 posto građana, ako uzmemo u obzir umirovljenike i radnike. Objavljeni su podaci da je medijalna plaća 1300 eura, što znači da oko 850.000 radnika zarađuje upravo toliko", rekao je Zaninović.
Udruge iznajmljivača najavljuju da će pokušati utjecati na Vladu kako bi se predložene mjere povukle, tvrdeći da se iza povećanja poreza zapravo krije pokušaj popunjavanja državnog proračuna.
