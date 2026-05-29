Antiinflacijske mjere
SDP i Možemo!: Teret zamrzavanja plaća pada na one koji inflaciju nisu uzrokovali
Teret zamrzavanja plaća u javnom i privatnom sektoru past će na one koji su inflaciju najmanje uzrokovali – radnike, umirovljenike, zaposlene u privatnom sektoru i samozaposlene”, kazali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo" Sandra Benčić u petak u Zadru.
Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je paket spašavanja hrvatskoga državnog proračuna, poručio je Hajdaš Dončić na konferenciji za novianare u sklopu kampanje dviju stranaka „Stopama Plenkovićeve inflacije”.
Kritizirao je izostanak ulaganja u domaću proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost. -Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime i ona se zove Plenkovićeva inflacija, rekao je predsjednik SDP-a, dodavši da su strani trgovački lanci, banke i telekomunikacijske kompanije godinama ostvarivali velike profite bez ozbiljnijih državnih ograničenja.
Podsjetio je da SDP i Možemo! već četiri godine predlažu mjere poput poreza na ekstraprofit i jačanja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ali da ih Vlada nije htjela provesti.
Posebno je upozorio na neravnomjernu raspodjelu bogatstva u Hrvatskoj. "Ne želim živjeti u društvu gdje deset posto najbogatijih kontrolira 90 posto hrvatskoga nacionalnog bogatstva", kazao je Hajdaš Dončić i napomenuo da Hrvatska treba “novi društveni ugovor” i zaokret u ekonomskom modelu.
Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić upozorila je da inflacija u Hrvatskoj proizlazi ponajviše iz rasta cijena hrane, energenata i osnovnih usluga te postavila pitanje o političkoj odgovornosti Vlade:
„Ako znamo da je inflacija u Hrvatskoj izrazito visoka upravo zbog cijena hrane, što premijer zapravo poručuje kada kaže da će zamrznuti plaće da bi spriječio inflaciju? Poručuje li ljudima da su previše jeli, da su kupovali previše hrane pa su zato oni izazvali inflaciju", kazala je.
Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac istaknuo je da je Hrvatska u travnju bila među državama s najvećom inflacijom u Eurozoni. Inflacija u Hrvatskoj u travnju je bila čak 80 posto veća od prosječne inflacije u Eurozoni, rekao je te ustvrdio da je hrvatsko gospodarstvo u novi inflatorni val ušlo manje otporno.
Pozdravio je najavljeno ukidanje poreza na mirovine, ali upozorio da velik broj umirovljenika od te mjere neće imati koristi. "Više od 650.000 umirovljenika prima mirovinu manju od 600 eura i oni uopće ne podliježu oporezivanju. Manjak prihoda od poreza pogodit će lokalne proračune i vjerojatno dovesti do novih poskupljenja komunalnih usluga", upozorio je.
Porez na ekstraprofit, koji oporba godinama zagovara, potreban je kako bi se spriječila inflacija pohlepe, ustvrdio je Lalovac.
