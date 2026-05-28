Kako Turci zalijevaju rajčicu: Trikovi za krupnije, sočnije i slađe plodove
Rajčica je jedna od omiljenih biljaka u vrtovima diljem regije, ali iskusni uzgajivači tvrde da nije dovoljno samo redovito je zalijevati – presudno je kako i kada to radite.
Upravo zato mnogi turski vrtlari imaju poseban pristup njezi rajčice te vjeruju da pravilno zalijevanje tijekom razvoja plodova izravno utječe na njihov okus, veličinu i sočnost.
Zašto je pravilno zalijevanje ključno za rajčicu
Prema njihovom iskustvu, razdoblje kada rajčica počinje intenzivno stvarati plodove najvažnije je za cijelu biljku. Tada rajčica troši najviše energije pa joj je potrebno dovoljno vlage i hranjivih tvari iz tla kako bi plodovi bili krupni, mesnati i puni soka.
Kada i kako Turci zalijevaju rajčicu
Turski vrtlari rajčicu najčešće zalijevaju rano ujutro, prije nego što sunce postane prejako. Na taj način tlo sporije gubi vlagu, dok korijen ima dovoljno vremena upiti vodu i pripremiti biljku za visoke temperature tijekom dana.
Posebno paze da voda ne dospije na listove jer vlaga na lišću tijekom toplih dana pogoduje razvoju gljivica i biljnih bolesti. Umjesto toga, voda se usmjerava izravno prema korijenu.
Dubinsko zalijevanje za krupnije i sočnije plodove
Jedna od metoda koja je vrlo popularna u turskim vrtovima i plastenicima jest dubinsko zalijevanje. Riječ je o sustavu navodnjavanja uz sam korijen biljke kako bi voda prodrla dublje u tlo. Vjeruje se da površinsko kvašenje tjera korijen da ostane plitak, zbog čega biljka postaje osjetljivija na sušu i ljetne vrućine.
