i stručnjaci upozoravaju
Austrijanci se raspisali o opasnoj pojavi na hrvatskoj obali: "Budite oprezni na odmoru"
Stručnjaci već dulje vrijeme upozoravaju na ovu otrovnu vrstu, koja se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje u sjevernom Jadranu
Kupače u Istri ovih je dana iznenadila pojava otrovne kompas meduze, vrste koja se, kako pišu austrijski mediji, posljednjih godina sve češće pojavljuje u sjevernom Jadranu.
Meduza je snimljena i fotografirana u četvrtak u Vrsaru, nedaleko od Poreča u Istri.
"S ovakvim prizorom, naša čitateljica-reporterka, vjerojatno nije računala na putu prema moru: umjesto običnog osvježenja tijekom kupanja u Hrvatskoj, iznenada je ugledala otrovnu kompas-meduzu i odmah posegnula za kamerom", piše austrijski Krone.
Prema stručnjaka, meduzu je moguće prepoznati po tamnim prugama u obliku slova V na žućkasto-smeđem klobuku. Posebno su opasni njezini pipci.
I mrtve meduze mogu biti otrovne
Žarne stanice meduze pri dodiru s kožom mogu izazvati jaku bol, peckanje, crvenilo i oticanje. Upozorava se i da se životinje ne smije dirati čak ni kada se nasukaju na obalu. Čak i mrtve meduze mogu izazvati opekline i reakcije kože.
Ako dođe do kontakta s meduzom, kožu treba isprati morskom vodom i nikako je ne trljati. U slučaju jačih tegoba preporučuje se potražiti liječničku pomoć.
