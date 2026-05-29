Austrijanci se raspisali o opasnoj pojavi na hrvatskoj obali: "Budite oprezni na odmoru"

29. svi. 2026. 09:37
Dusko Marusic/PIXSELL

Kupače u Istri ovih je dana iznenadila pojava otrovne kompas meduze, vrste koja se, kako pišu austrijski mediji, posljednjih godina sve češće pojavljuje u sjevernom Jadranu.

Meduza je snimljena i fotografirana u četvrtak u Vrsaru, nedaleko od Poreča u Istri.

"S ovakvim prizorom, naša čitateljica-reporterka, vjerojatno nije računala na putu prema moru: umjesto običnog osvježenja tijekom kupanja u Hrvatskoj, iznenada je ugledala otrovnu kompas-meduzu i odmah posegnula za kamerom", piše austrijski Krone.

Stručnjaci već dulje vrijeme upozoravaju na ovu otrovnu vrstu meduze, koja se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje u sjevernom Jadranu.

Prema stručnjaka, meduzu je moguće prepoznati po tamnim prugama u obliku slova V na žućkasto-smeđem klobuku. Posebno su opasni njezini pipci.

I mrtve meduze mogu biti otrovne

Žarne stanice meduze pri dodiru s kožom mogu izazvati jaku bol, peckanje, crvenilo i oticanje. Upozorava se i da se životinje ne smije dirati čak ni kada se nasukaju na obalu. Čak i mrtve meduze mogu izazvati opekline i reakcije kože.

Ako dođe do kontakta s meduzom, kožu treba isprati morskom vodom i nikako je ne trljati. U slučaju jačih tegoba preporučuje se potražiti liječničku pomoć.

