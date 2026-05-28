Ezio Gavazzeni
Novinar koji je pokrenuo lavinu govori za N1: “Sarajevo Safari” prerasta u međunarodni skandal, uključeni Eurojust i više država
Naš Borna Šmer razgovarao je s talijanskim novinarom, Ezijem Gavazzenijem, autorom knjige “Vikend snajperisti”, o zastrašujućoj priči o tzv. "sarajevskom safariju" i ljudima koji su organizirali "ljudske safarije" tijekom opsade Sarajeva
“Vikend snajperisti” naslov je Vaše knjige koja je sablaznila ne samo Balkan nego i dobar dio Europe. Kada i kako ste odlučili istražiti te događaje koji su se dogodili tijekom opsade Sarajeva?
Kako navodim u prvom dijelu knjige, za tu sam vijest znao još devedesetih. U par mjerodavnih talijanskih novina, Il Corriere della Sera i la Stampa, objavljeno je nekoliko članaka na temu te trgovine snajperistima koji su plaćali da bi pucali na civile. To me jako pogodilo. Može to zvučati kao a posteriori opravdanje, no tko me poznaje zna da sam svako toliko izvlačio tu informaciju želeći je istražiti. Smatrao sam da to treba više istražiti, no djelovalo je kao da se radi o nekakvoj urbanoj legendi.
Zaokret 2023.
Do zaokreta je došlo 2023. g. kad saznajem da je redatelj Miran Zupanič snimio dokumentarni film “Sarajevo Safari”. Odmah sam mu pisao, a on mi je dao pristup za pregled filma koji je tada imao ograničen pristup, jer su ga mogle otkupiti TV kuće stoga nije bio vidljiv svima. Danas je drukčije, posljednja tri mjeseca film je dostupan svima, može ga se skinuti ili pogledati, čak i u brojnim talijanskim kinodvoranama u kojima se trenutno prikazuje, Dakle, dobio sam odgovor od redatelja i osim pristupa filmu, dao mi je i adresu e-pošte Edina Subasića, jednog od svjedoka prisutnih u “Sarajevo Safariju”. Tako započinju moja komunikacija s Edinom Subasićem i moja istraga koja počinje sa “Sarajevo Safarijem”, no kreće nekim sasvim svojim smjerom.
Dakle, može se reći da su Edin Subašić i redatelj Zupanič ključni za početak ove priče koja je, kako kažete, krenula u sasvim drugom smjeru. Koja svjedočanstva su bila ključna za podnošenje tužbe?
Bilo je tu više faktora, a u konačnici je tužiteljstvo u Milanu u listopadu 2025. pokrenulo kazneni postupak. Prvo smo uspjeli dokazati da su talijanske tajne službe još 1993. znale za postojanje tih ljudskih safarija. Tajne službe su čak zaustavile pet lovaca u Bosni, blizu Sarajeva, prepoznali ih i poslali kući. Zato imamo tu informaciju koju nam je potvrdio i talijanski diplomat Michael Giffoni koji je bio u Sarajevu baš 1993.-1994. g. On je potvrdio tu informaciju tužitelju, ne meni. Stoga, kao prvo, talijanske tajne službe su se time sigurno bavile 1993. g., a da o tome nisu nikoga obavijestile.
Kao drugo, ja sam pronašao niz svjedoka, u knjizi ih navodim pod drugim imenima, ali sud zna o kome se radi – tu su Neimenovani, Francuz i Legionar, tri najteža svjedočanstva, tri lika u mojoj istrazi koji su iznijeli na vidjelo i taj fenomen u organizacijskom smislu. Ne samo fenomen lovaca i onih koji su plaćali mogućnost pucanja po djeci, ženama, muškarcima, nego i u organizacijskom smislu, ljudima koji su organizirali te safarije i na njima zarađivali ozbiljan novac.
To što prepričavate u knjizi zvuči kao horor priča, bogataši iz raznih zemalja dolaze pucati po civilima, djeci, iz čiste zabave. Kakve ste reakcije imali dok ste istraživali, o čemu ste pritom razmišljali?
Imao sam podvojene osjećaje. S jedne strane, naravno, tu je užas tog otkrića, s druge uzbuđenje da sam konačno našao dokaze koji nisu urbane legende. Također želim dodati da su moji izvori, svjedoci u istrazi, zatim svjedočili i na sudu, njih 70-80 % iz knjige, i Neimenovani i Legionar, a da ih ja to nisam tražio. To je bila njihova dobra volja. Ne radi se o izvorima koji su uzburkali javnost i onda se povukli, nego su razgovarali o tome sa mnom i potom se izložili. Dakle, nisam više ja taj koji jamči za izvore, nego oni sami jamče za to što su ispričali, a ispričali su to i tužiteljstvu, ne samo meni. To je nešto što se ne podrazumijeva u istrazi. Ne dogodi se u svakoj istrazi da se izvor izloži i svjedoči predstavljajući se imenom i prezimenom. A to nije beznačajno.
Istraga se širi
Ovaj je slučaj izazvao razna parlamentarna pitanja u Italiji te Bosni, Švicarskoj, Belgiji... i to su zemlje uključene u istragu. Istraga se širi i na Austriju gdje su pod istragom jedan austrijski i jedan njemački državljanin. U veljači ste, ako se ne varam, pozvali institucije tih dviju zemalja da pokrenu istragu. Zašto?
Dokazi ukazuju na to da osobe koje su plaćale enormne cifre kako bi pucale na civile dolaze iz zapadnih zemalja: Italije, Austrije, Njemačke, Španjolske, Francuske... Broj parlamentarnih pitanja je porastao u zadnjih mjesec dana, tri u Italiji, dva u Njemačkoj od strane dvoje zastupnika SPD-a, zatim pitanje u Austriji, a istraga napreduje i u Švicarskoj i u Francuskoj. Tužiteljstvo u Milanu potvrdilo je da će uskoro biti sastanak Eurojusta u Den Haagu.
To je pravno tijelo Europske unije, stoga će se tužiteljstva iz Italije, Bosne, Austrije, Švicarske i Belgije susresti u Den Haagu u svrhu koordinacije oko ove istrage. Mislim da je to velika vijest jer će istraga izaći iz talijanskih okvira. Osim toga, dobit ćemo potvrde i izvan mojih izvora, jer bi u protivnom netko mogao reći da se radi samo o talijanskom fenomenu, a zapravo vidimo da se istraga i oni koje se istražuje šire i van talijanskih granica. Dao sam se na raspolaganje švicarskim i belgijskim vlastima, jer raspolažem informacijama za njih. Rekli su mi da će mi se javiti, vidjet ćemo kako će to ići dalje.
Međunarodna težina
Koju biste ocjenu dali talijanskom tužiteljstvu, postupa li po Vama kako treba?
Mislim da da, nemam im što prigovoriti. Ne znam znate li da je grad Sarajevo 21. travnja ove godine postao strana u kaznenom postupku i imenovao je moje odvjetnike, Guida Salvinija, nekadašnjeg suca i odvjetnika Nicolu Brigidu, braniteljima grada Sarajeva. Dakle, i grad Sarajevo ulazi u kazneni postupak i preuzima na sebe odgovornost potrage za istinom, tražeći od vlasti da rasvijetle te događaje. To je važna vijest koja se pridodaje ostalima, dajući ovoj istrazi međunarodnu težinu koja nije nevažna.
Naravno. Kako očekujete da će ova zastrašujuća priča završiti?
Nadam se da ćemo postići lančanu reakciju u čitavoj Europi, jer moja knjiga izlazi u cijeloj Europi, u prijevodu na 9 jezika. Nadam se da će se pokrenuti još kaznenih postupaka na ovu temu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare