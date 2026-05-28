Novinar koji je pokrenuo lavinu govori za N1: “Sarajevo Safari” prerasta u međunarodni skandal, uključeni Eurojust i više država

Imao sam podvojene osjećaje. S jedne strane, naravno, tu je užas tog otkrića, s druge uzbuđenje da sam konačno našao dokaze koji nisu urbane legende. Također želim dodati da su moji izvori, svjedoci u istrazi, zatim svjedočili i na sudu, njih 70-80 % iz knjige, i Neimenovani i Legionar, a da ih ja to nisam tražio. To je bila njihova dobra volja. Ne radi se o izvorima koji su uzburkali javnost i onda se povukli, nego su razgovarali o tome sa mnom i potom se izložili. Dakle, nisam više ja taj koji jamči za izvore, nego oni sami jamče za to što su ispričali, a ispričali su to i tužiteljstvu, ne samo meni. To je nešto što se ne podrazumijeva u istrazi. Ne dogodi se u svakoj istrazi da se izvor izloži i svjedoči predstavljajući se imenom i prezimenom. A to nije beznačajno.