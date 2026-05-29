DRAMA U OSIJEKU
Robot gotovo ubio radnika pekare: "Svi su priskočili sa šipkama"
Teška nesreća na radu dogodila se rano jutros u tvornici Mlinar u Osijeku, a ozlijeđeni je radnik s teškim ozljedama prebačen u bolnicu.
Osječka policija potvrdila je za Dnevnik.hr da su zaprimili dojavu u 1:37 da je u pogonu tvrtke u Osijeku jednog radnika priklještio stroj te da su na mjesto događaja upućeni vatrogasci i hitna pomoć.
"Policijski službenici su dolaskom na mjesto dojave potvrdili navode dojave, dok je do njihova dolaska 44-godišnji zaposlenik navedenog pogona prevezen po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Klinički bolnički centar Osijek. Ozlijeđeni je tijekom navedenog događaja zadobio teške tjelesne ozlijede i zadržan je na daljnjem liječenju", rekli su iz policije.
Kako navodi Dnevnik.hr, nesreća se dogodila kad je radnik čistio peć za pečenje kruha koja je bila ugašena. Dok ju je čistio, navodno se upalio robot koji pokreće traku za proizvodnju kruha te je radnika priklještio.
"Nije se mogao osloboditi i od bola je vrištao, radnici su priskočili u pomoć blokirajući šipkama robota da ga ne usmrti", rekao je izvor i dodao da među radnicima kruže priče da je bilo pitanje dana kad će doći do nesreće jer su smatrali da taj stroj nije u potpunosti ispravan.
Oglasili se iz Mlinara
Iz Mlinara su potvrdili da je u noćnoj smjeni u pogonu došlo do nesreće u kojoj je ozlijeđen jedan njihov zaposlenik. Naveli su da su odmah aktivirali sve interne procedure te surađuju s nadležnim službama kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
"Nadležna kriminalistička inspekcije provela je nadzor stroja, odnosno peći za pečenje kruha stare godinu dana, te prema dosad utvrđenim informacijama nesreća nije posljedica neispravnosti stroja. Daljnjim nadzorom i postupanjem nadležnih službi utvrdit će se sve okolnosti događaja", priopćili su.
"Dok je postupanje nadležnih tijela u tijeku, nismo u mogućnosti komentirati uzroke ni dodatne detalje događaja. Molimo za razumijevanje i poštivanje privatnosti ozlijeđenog kolege i njegove obitelji", zaključili su iz Mlinara.
