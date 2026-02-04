Oglas

dokazne radnje

Policija u Domu zdravlja u Varaždinu, sumnja na gospodarski kriminalitet

author
Hina
|
04. velj. 2026. 11:04
PXL_070613_6178255
Marko Jurinec / Pixsell / ILUSTRACIJA

U suradnji s državnim odvjetništvom, policija u srijedu provodi dokazne radnje u Domu zdravlja Varaždinske županije, a sumnja se na kaznena djela iz područja gospodarskog kriminaliteta.

Oglas

Glasnogovornica Policijske uprave varaždinske Marina Kolarić potvrdila je Hini da su policijski službenici na terenu.

"U Domu zdravlja u Varaždinu u tijeku su dokazne radnje u suradnji s državnim odvjetništvom, vezano uz kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta", izjavila je.

Zasad nije mogla reći kada bi moglo biti poznato više informacija o slučaju.

Iz Doma zdravlja Varaždinske županije priopćili su kako se provodi policijski izvid koji nije povezan s redovitim radom te ustanove te naglasili da postupanje policije ni na koji način ne remeti pružanje zdravstvene skrbi.

Teme
dom zdravlja varaždin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ