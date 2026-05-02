Povratak s produženog vikenda, iz HAK-a apeliraju: Krenite ranije ili se naoružajte strpljenjem

Uoči Praznika rada i produženog vikenda na hrvatskim su se cestama i graničnim prijelazima stvarale ogromne gužve i kolone, a isto se očekuje i u nedjelju, kad će se većina onih koji su nekamo išli vraćati kući.
Izvjestitelj HAK-a Irvin Filipović za RTL je naglasio da u nedjelju očekuju jako gust promet na svim glavnim cestovnim pravcima. "Prije svega to su autoceste A1 iz smjera Dalmacije, A6 Rijeka-Zagreb, iz smjera Hrvatskog primorja i Istre, ali i A3 Bregana-Lipovac iz smjera Slavonije i Baranje i susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, Srbije", rekao je.
Izdvojio je i "uska grla", gdje se očekuju najveće gužve: "Autocesta A1 - dvosmjeran je promet između čvorova Otočac i Žuta Lokva. Za očekivati je pojačan priljev vozila i duže kolone, posebice na tom dijelu. Autocesta A6 Rijeka-Zagreb iz smjera Hrvatskog primorja i Istre: imamo zonu radova između Ravne Gore i Vrbovskog, također dvosmjeran promet. A s po dva sužena traka vozi se na autocesti A3 Bregana-Lipovac i tu očekujemo duže kolone između Kutine i Popovače".
Onima koji se vraćaju s mora iz susjednih zemalja savjetovao je da krenu tijekom prijepodnevnih sati, najbolje poslije doručka. "Oni pak koji krenu u poslijepodnevnim satima i iza ručka, znamo i sami, posebice upozoravamo sve njih da se pripreme onda na nešto strpljenja. Posebno za one koji krenu s otoka Krka poslije 17 sati bit će vrlo gust promet", zaključio je.
