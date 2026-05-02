Zelenski tvrdi da će Fico podržati članstvo Ukrajine u EU

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa slovačkim premijerom Robertom Ficom te ustvrdio da će on podržati ukrajinsku kandidaturu za članstvo u EU. Također je izvijestio da je pozvao Fica u Kijev, a da ga je Fico pozvao u Bratislavu te da su obojica prihvatili pozive.

"Želimo snažne odnose između naših zemalja i obojica smo tome predani. Bilo je važno čuti da Slovačka podržava članstvo Ukrajine u EU i spremna je podijeliti vlastito iskustvo iz procesa pristupanja", napisao je ukrajinski predsjednik u izjavi, prenosi Euronews.

U međuvremenu se saznalo da će se sastati već u ponedjeljak na summitu Europske političke zajednice u Erevanu, najavio je Fico u subotu.

Međutim, u svojoj subotnjoj izjavi slovački premijer nije spomenuo o čemu je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom u vezi s članstvom Ukrajine u EU.

Jedini detalj koji je objavio o tome što se dogodilo bio je da, iako se on i ukrajinski predsjednik ne slažu oko određenih pitanja, Slovačka želi da Ukrajina bude stabilna i demokratska zemlja s kojom održava prijateljske odnose.

Do sada se Robert Fico po pitanju Ukrajine slagao s odlazećim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, iako mu se nije uvijek pridružio u blokiranju odluka EU. Ipak je odigrao važnu ulogu u višetjednom zastoju oko naftovoda Družba. Preduhitrivši mađarsku vladu, obustavio je izvoz električne energije Ukrajini, a kasnije je, poput mađarske vlade, zaustavio i isporuke goriva.

Općenito, Fico pokušava pronaći ravnotežu između obveza preuzetih unutar zapadnih saveza i proruskog biračkog tijela kod kuće. U praksi to znači da vodi opreznu, ali ne i potpuno neprijateljsku politiku prema Ukrajini.