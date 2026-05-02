EKOLOŠKA PRIJETNJA
Neželjene zlatne ribice pretvaraju se u "čudovišta" koja uništavaju jezera
Zlatne ribice puštene u lokalna jezera rastu, hrane se i tiho mijenjaju vodu i hranidbenu mrežu oko sebe.
Nemojte zamisliti centimetar velike ribice koje vas gledaju iz akvarija u vašoj dnevnoj sobi. Riječ je o debeloj, proždrljivoj ribi koja se hrani po dnu jezera i može doseći duljinu od čak 45 centimetara i živjeti više od 30 godina u divljini.
Novo istraživanje pokazuje da ovi naizgled bezopasni kućni ljubimci mogu izazvati brze ekološke poremećaje u okruženjima sličnim jezerima, zamutiti vodu, smanjiti populacije puževa, sitnih rakova i drugih malih životinja te se natjecati s domaćim ribama, piše Study Finds.
Tim znanstvenika predvođen Williamom D. Hintzom sa Sveučilišta u Toledu izgradio je minijaturne jezerske ekosustave, dodao zlatne ribice i promatrao kako se stvari pogoršavaju tijekom 61 dana. Njihovi nalazi, objavljeni u časopisu Journal of Animal Ecology, pokazuju da su zlatne ribice uzrokovale dramatično povećanje plutajućeg sedimenta, smanjile bistrinu vode, smanjile populacije puževa i rakova te ostavile domaće ribe u lošijem fizičkom stanju. Šteta je bila posebno velika u vodama bogatim hranjivim tvarima, kakve se nalaze u mnogim jezerima diljem zemlje.
Posebno je zanimljiva brzina promjene. U kontroliranim okruženjima akvarija, mjerljiva šteta se pojavila unutar dva mjeseca, što sugerira da bi, nakon što se zlatne ribice smjeste u pravo jezero, posebno plitko ili bogato hranjivim tvarima, promjene mogle brzo započeti.
Istraživači su stvorili 32 ekosustava temeljena na akvarijima, od kojih je svaki sadržavao oko 320 galona vode izvučene iz jezera George, velikog, bistrog jezera u regiji Adirondack u New Yorku. U svaki akvarij ušla je pažljivo sastavljena zajednica: plutajuće i vlaknaste alge, sitne vodene buhe, mali rakovi, puževi, stanovnici dna nalik škampima, male školjke i ribe, s pijeskom i hrastovim lišćem na dnu.
Testirana su četiri riblja okruženja: tri domaća zlatna sjajna ribica, šest sjajnih ribica, mješavina tri sjajna ribica i tri zlatne ribice ili samo šest zlatnih ribica. Zlatne sjajne ribice odabrane su jer u divljini obično dijele stanište i prehranu sa zlatnim ribicama. Polovica akvarija ostala je na niskim razinama hranjivih tvari, druga polovica primala je tjedne doze dušika i fosfora kako bi simulirala uvjete bogate hranjivim tvarima. Svaka od osam kombinacija provedena je četiri puta. Nakon 35 dana da se zajednica uspostavi, uvedene su ribe i eksperiment je trajao 61 dan.
Zlatne ribice zamutile bistru vodu i uništile populacije beskralježnjaka
Tijekom eksperimenta, zlatne ribice uzrokovale su dramatične fizičke promjene u vodi u akvarijima bogatim hranjivim tvarima. Plutajuće čestice sedimenta porasle su za čak 81 posto u usporedbi s akvarijima samo s domaćim ribama. Prodiranje svjetlosti palo je do 65 posto, pretvarajući nekada bistru vodu u mutnu. Zlatne ribice se hrane agresivnim ukorjenjivanjem kroz sedimente na dnu, uzburkavajući materijal dok konzumiraju sve, od algi do malih životinja i raspadajuće biljne tvari.
Međutim, promjene algi nisu bile jedinstvene za zlatne ribice. Razina plutajućih algi bila je 68 do 76 posto niža u akvarijima sa samo tri domaće sjajne ribice u usporedbi s akvarijima sa šest riba bilo koje vrste. To povećanje uzrokovano je većim brojem ribljih usta u sustavu općenito, a ne konkretno zlatnim ribicama. Pri većim gustoćama, ribe konzumiraju vlaknaste alge, probavljaju ih i izlučuju hranjive tvari koje zatim hrane plutajuće alge. Vlaknaste alge smanjile su se za čak 90 posto u akvarijima samo sa zlatnim ribicama.
Zlatne ribice uzrokovale su znatno veću štetu među životinjama koje žive na dnu. Populacije puževa smanjile su se za 63 do 72 posto u akvarijima sa zlatnim ribicama u usporedbi s domaćim akvarijima. Jedna vrsta ribica sličnih škampima koja živi na dnu smanjila se za 66 do 72 posto gdje god su bile prisutne zlatne ribice. Istraživači vjeruju da su zlatne ribice naštetile tim životinjama na dva načina: izravnom konzumacijom i čišćenjem vlaknastih algi koje su služile kao hrana i sklonište.
Sitne plutajuće životinje koje čine ključnu kariku u vodenom hranidbenom lancu također su pretrpjele udar. Akvariji koji miješaju sjajne i zlatne ribice zabilježili su najveće gubitke, a populacije vodenih buha pale su za čak 92 posto u usporedbi s drugim tretmanima. Istraživači sugeriraju da dvije vrste love na suptilno različite načine, a ta kombinacija im je možda omogućila da učinkovitije zajedno love male životinje koje plutaju nego što bi to mogle same.
Zlatne šljuke (slatkovodna riba iz porodice šarana) koje su dijelile akvarij sa zlatnim ribicama završile su u oko 12 posto lošijem fizičkom stanju od zlatnih šljuka koje su živjele samo među drugim šljukama. Zlatne ribice nemaju želudac i hrane se izuzetno brzo u odnosu na veličinu tijela, što im je vjerojatno omogućilo da nadmaše zlatne šljuke za zajedničke resurse hrane.
Populacije životinja koje žive na dnu i dalje su se smanjivale. Ali najdramatičnije fizičke promjene pojavile su se gotovo isključivo u uvjetima bogatim hranjivim tvarima, upravo u vodama gdje se zlatne ribice sve češće pojavljuju diljem Sjeverne Amerike.
Zlatne ribice su ovdje od sredine 19. stoljeća, prodaju se kao kućni ljubimci, uzgajaju se u ukrasnim ribnjacima, a ponekad se prodaju i kao sredstva za kontrolu algi. Politike ih rutinski previđaju kao invazivnu vrstu. Puštanje zlatne ribice u jezero kao kućnog ljubimca nije ljubaznost. U plitkom, jezeru bogatom hranjivim tvarima, to bi mogao biti početak nečega što je znatno teže poništiti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare