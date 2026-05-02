VIDEO / Radnica pokazala kako u hotelima prave kajganu: "Možda je više nikad nećete poželjeti"

Sljedeći put kada se nađete ispred hotelskog švedskog stola, možda ćete dvaput razmisliti prije nego što posegnete za kajganom.
Tiktokerica Liz (@elizabeth.emmert) pokazala je kako se priprema ta kajgana - u viralnom videu saznajemo da smjesa stiže u plastičnim vrećicama, zagrijava se u mikrovalnoj pećnici, a zatim se sjecka dok ne nalikuje klasičnoj kajgani, piše Nova.rs.
"Napravite hotelsku kajganu sa mnom!! (Možda je više nikada nećete htjeti)", napisala je uz isječak.
Njezini pratitelji nisu razumjeli zašto se to radi, jer priprema svježe kajgane nije muka, međutim, kako bi uštedjeli vrijeme i novac, mnogi švedski stolovi i restorani brze hrane koriste unaprijed pomiješane smjese od jaja, piše Yahoo!Life.
"Možete ih dobiti 15 litara po pakiranju. Već su pomiješani i homogenizirani. 5 litara odjednom u nagnutoj tavi s uljem. Kajgana se napravi za oko pet minuta - izvadite, poslužite, ponovite. Ja napravim 250 jaja za 45 minuta - 2 puna pakiranja", objasnila je jedna osoba.
Međutim, mnogi su bili iznenađeni ovim postupkom, neki su se također brinuli hoće li ih kuhanje smjese od jaja u plastičnoj vrećici izložiti mikroplastici iz ambalaže. "Svejedno ću to pojesti. Ništa što malo soli i papra ne može popraviti", primijetio je jedan korisnik.
PROČITAJTE JOŠ
