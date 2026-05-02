Oglas

ŠOKANTNA ISTINA

VIDEO / Radnica pokazala kako u hotelima prave kajganu: "Možda je više nikad nećete poželjeti"

author
Nova.rs
|
02. svi. 2026. 08:23
Ilustracija: Tadahiro Higuchi on Unsplash

Sljedeći put kada se nađete ispred hotelskog švedskog stola, možda ćete dvaput razmisliti prije nego što posegnete za kajganom.

Oglas

Tiktokerica Liz (@elizabeth.emmert) pokazala je kako se priprema ta kajgana - u viralnom videu saznajemo da smjesa stiže u plastičnim vrećicama, zagrijava se u mikrovalnoj pećnici, a zatim se sjecka dok ne nalikuje klasičnoj kajgani, piše Nova.rs.

"Napravite hotelsku kajganu sa mnom!! (Možda je više nikada nećete htjeti)", napisala je uz isječak.

@elizabeth.emmert

♬ TY FOR USING MY SOUND - ໒꒰ྀི ๑ ´ ˘ ` ू ꒱ྀིაᰔᩚ܀∘˚🎀🫧🍭

Njezini pratitelji nisu razumjeli zašto se to radi, jer priprema svježe kajgane nije muka, međutim, kako bi uštedjeli vrijeme i novac, mnogi švedski stolovi i restorani brze hrane koriste unaprijed pomiješane smjese od jaja, piše Yahoo!Life.

"Možete ih dobiti 15 litara po pakiranju. Već su pomiješani i homogenizirani. 5 litara odjednom u nagnutoj tavi s uljem. Kajgana se napravi za oko pet minuta - izvadite, poslužite, ponovite. Ja napravim 250 jaja za 45 minuta - 2 puna pakiranja", objasnila je jedna osoba.

Međutim, mnogi su bili iznenađeni ovim postupkom, neki su se također brinuli hoće li ih kuhanje smjese od jaja u plastičnoj vrećici izložiti mikroplastici iz ambalaže. "Svejedno ću to pojesti. Ništa što malo soli i papra ne može popraviti", primijetio je jedan korisnik.

Teme
hotelska kajgana kajgana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ