Maslina procvjetala ranije nego ikad. Stručnjak savjetuje kako zaštititi biljke

Izvor: Image by 21177668 from Pixabay

Agrometeorolog Marko Vučetić javio se s otoka Hvara i dao pregršt korisnih savjeta gledateljima emisije Klimatske budućnost urednice i voditeljice Tee Blažević.

Vučetić je najprije otkrio kako je provjetala maslina i kaže da je to jedinstven slučaj, da to još nikad nije tako rano zabilježeno. Sve promjene u prirodi počinju s prvim cvjetanjem, bez obzira bila to jedna ili dvije masline, ali tako počinju sve promjene u prirodi.

Komentirao je i zaštitu biljaka koje su se prerano probudile, kao i treba li obaviti rezidbu u maslinicima i vinogradima.

“Teško je sad napraviti neku zaštitu. Naime, došlo je vrijeme kad treba obaviti poslove u polju, bilo vinogradu, masliniku, I naprosto ih treba obaviti jer će poslije biti prekasno, pogotovo za rezidbu ili gnojidbu. To je sad u punom pogonu, vrijeme im je naklonjeno, a sad koliko će to pospješiti ili potjerati biljke da još jače nastave tu svoju preranu vegetaciju, to je pitanje”, rekao je.

U Dalmaciji je već počela berba šparoga, procvjetali su bili jorgovani, je li zima napravila probleme ovim kulturama, pitala je Blažević agrometeorologa.

“Zasad nema štete uslijed zime na ovim kulturama. Štete će nastati tek poslije, ako dođe do jačeg zahladnjenja. Topla I vlažna zima, nakon dugotrajne suše, sve je to dobrodošlo, i biljke su naglo krenule u vegetaciju. E sad, hoće li se taj nagli porast pokazati kao dobar ili ne, to ćemo tek vidjeti”, rekao je.

Vučetić je posebno komentirao i zaštitu agruma.

“Sve te agrume, osobito limune, uvijek je dobro zaštititi mrežama, ako ništa drugo, od jakog vjetra, a osim toga te mreže dobro dođu jer mogu maloi ublažiti strujanje zraka ispod, ali svakako pomažu kod sprečavanja mehaničkog oštećenja koje može nastati i burom i jugom. Nije ih loše i utopliti, osobito debla, treba biti na oprezu”, rekao je.

