Na trenutak kada procvjeta biljka smrdljivka čeka se godinama. Kada se jednom otvori, posjetitelji je u svoj njezinoj raskoši mogu vidjeti samo dan ili dva. Više o tome što se događa kada se reflektori ugase podijelili su u londonskom botaničkom vrtu Kew Gardens.

U botaničkom vrtu Kew Gardens na jugozapadu Londona, gdje se nalazi jedna od najvećih i najraznolikijih zbirki biljaka na svijetu, prije nekoliko dana procvjetala je biljka smrdljivka (Amorphophallus titanum).

Ova ugrožena biljka, poznata i kao mrtvački cvijet, potječe sa Sumatre. Svoje ne baš laskavo ime dobila je zbog svojeg jedinstvenog mirisa – jednostavno rečeno, smrdi poput trulog mesa. Taj miris ima svoju svrhu, jer privlači muhe i druge oprašivače.

U Kew Gardens imaju više primjeraka ove biljke, ukupno njih 40, a cvjetanje se odvija pod strogim uvjetima – 4. travnja premještena je u tropsku zonu staklenika s kontroliranom klimom, gdje su je pažljivo pratili i svakodnevno mjerili. Kada je 28. travnja dosegla puni cvat, biljka je narasla do impresivnih 2,66 metara visine.

Cvijet ostaje otvoren samo dan ili dva i u tom razdoblju uvijek privuče velik broj posjetitelja. A što slijedi nakon što se reflektori ugase?

Kako su podijelili na Instagram profilu botaničkog vrta Kew Gardens, biljku zatim premještaju u staklenik nazvan Tropical Nursery kako bi se ondje “odmorila”.

Također su pojasnili da ovoj biljci treba 10 do 12 godina da prvi put procvjeta, a nakon toga prođe još četiri do sedam godina prije nego što je ponovno možemo vidjeti u punom sjaju.