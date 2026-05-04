Poduzetnik na tuđoj zemlji izgradio groblje i počeo prodavati grobnice: ‘Pustit ću pasa na vas!‘

U Općini Marina, u okolici Trogira otkriveno je nelegalno groblje na privatnom zemljištu, koje uključuje mrtvačnicu i 32 grobnice. Mještani su za to doznali tek kad se se lokalni poduzetnik počeo hvaliti prodajom grobnih mjesta
"Počeli su se ljudi hvaliti kako su kupili grobnicu. I tako. Mi smo se pitali kako, ali se prodaje i to... Tako smo saznali da se napravilo nelegalno groblje, kazala je mještanka Helena u Pozivu Dnevnika Nove TV.
Vlasnik zemljišta, Joško Smoljić, tvrdi da nije dao nikakvu dozvolu za izgradnju te da su objekti podignuti bez njegovog znanja.
"Evo, ovo što vidite moja je zemlja na kojoj se nalazi mrtvačnica koja je izgrađena prije nekih godinu i pol dana bez moje suglasnosti i bez mog odobrenja, i to je, po meni, suludo", naglasio je Smoljić.
Prijetnje nasiljem i psima
Slučaj je dodatno eskalirao kada je novinarska ekipa emisije Poziv Dnevnika Nove TV pokušala istražiti događaje, a umjesto odgovora doživjela je poduzetnikove prijetnje fizičkim nasiljem i psima.
"Pustit ću pasa na vas", poručio je.
Komunalci ne mogu ništa
Predsjednica općinskog vijeća, Mirjam Radić, istaknula je da ne postoji projektna dokumentacija i upozorava na nepravilnosti u financijskim tokovima.
"Koliko znam, ne postoji projektna dokumentacija i sve ostalo za izvođenje, ali novac smije primati samo komunalno poduzeće, a ne privatna osoba, koliko ja imam spoznaje", kazala je Radić, dok lokalno komunalno poduzeće tvrdi da ne može preuzeti nikakvu odgovornost.
"Doslovno mi je muka kad mi ljudi postavljaju pitanje o proširenju groblja Mitlo. Ljudi su dobili grobnice, na privatnoj parceli su napravili, nemamo mi tu što dalje. Mi kao komunalci nemamo s tim apsolutno nikakve veze", rekao je direktor komunalne tvrtke Dragan Jakus.
Kako navodi Dnevnik.hr, ministarstvo je jasno istaknulo da privatna groblja u Hrvatskoj ne postoje te da jedini koji mogu dodjeljivati grobna mjesta su lokalne samouprave i njihova komunalna poduzeća. Zbog nepostojanja dozvole najavljen je hitan nadzor, a u slučaju da se situacija ne legalizira, mrtvačnici i grobnicama prijeti rušenje.
Tko je zapravo "lokalni poduzetnik" koji prodaje grobnice na tuđoj zemlji po cijeni od 10.000 eura? Doznajte u prilogu Nove TV.
