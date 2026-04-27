razmislite prije odluke
Pet razloga zašto niste osoba za imati psa
Kada razmišljaju o tome hoće li nabaviti psa, većina ljudi fokusira se samo na pronalazak prave pasmine. Međutim, stručnjaci za pse upozoravaju ljude da zapravo razmisle jesu li oni pravi izbor za imati kućnog ljubimca.
Evo pet razloga zašto možda niste prikladni za biti vlasnik ljubimca.
Imate li vremena za šetnju psa
Prema PDSA-u, većini pasa potrebno je jedan do dva sata aktivnosti dnevno. Šetnja bi trebala biti dio svakodnevne rutine svakog psa.
Većini pasa potrebna je barem jedna ili dvije šetnje dnevno. Brza šetnja pomaže im potrošiti višak energije, dok je sporija šetnja, tijekom koje mogu njuškati i istraživati, dobra za njihovu mentalnu stimulaciju.
Planiranje vremena za psa
Ne samo da trebate imati vremena za svog psa, već morate biti spremni organizirati svoj dan oko njega.
Dog Trust savjetuje: „Ne možete samo tako otići na putovanje u zadnji čas ili spontano isplanirati jednodnevni izlet. Ako to učinite, morat ćete povesti psa sa sobom ili organizirati da se netko brine o njemu, piše Express.
Zvuči li vam idealno provesti dan sa svojim psom ili otići na odmor prilagođen psima?“ Ako ne, i često radite stvari u koje vaš pas ne može biti uključen, trebate razmisliti jeste li spremni napraviti promjene kako bi se on uklopio u vaš način života.“
Strpljenje
Nije važno udomljujete li štene ili odraslog psa; trebat će im vrijeme da se priviknu i prilagode novom okruženju.
Napredak zahtijeva vrijeme, a možda ćete ponekad morati napraviti korak unatrag ili potražiti stručnu pomoć ako bude potrebno.
Dugoročna obveza
Dog Trust naglašava: "Pas je za cijeli život. Zato morate biti sigurni da mu se možete dugoročno posvetiti. "
Drugi kućni ljubimci
Stručnjak za kućne ljubimce upozorava: "Ako, primjerice, imate mačku, slaže li se ona sa psima? Kako će reagirati na to da pas bude u njezinu domu?“
Prema Guide Dogs, mačke i psi mogu živjeti zajedno u skladu, ali to ovisi o njihovim osobnostima, načinu na koji su upoznati i okruženju koje dijele.
