Tri dirljiva razloga zašto psi vole spavati u krevetu s vama

Psi su zaista čovjekovi najbolji prijatelji, a dubina privrženosti vašeg ljubimca često se može procijeniti prema tome kako se ponaša prema vama kao vlasniku.
Vaš pas pokazuje ljubav na brojne načine – oduševljenim dočecima, fizičkom blizinom poput naslanjanja ili lizanja, boravkom u vašoj blizini i donošenjem igračaka. Naklonost može pokazivati i održavanjem kontakta očima, mahanjem repom pa čak i suptilnim oponašanjem vaših pokreta, poput zijevanja.
Ipak, postoje i druga ponašanja koja možda ne prepoznajete kao znak koliko mu je stalo do vas i koliko želi vašu blizinu – primjerice, potreba da spava pokraj vas u krevetu.
Na TikToku je jedan kreator sadržaja objasnio što bi moglo značiti ako vaš pas inzistira na dijeljenju kreveta s vama – a razlozi su dirljiviji nego što mislite.
„Psi vole spavati u krevetu svojih vlasnika iz tri razloga“, navodi se u videu prije nego što su objašnjeni razlozi, piše Express.
1. Zbog osjećaja sigurnosti
„Prije svega, morate razumjeti da ste psu mnogo više od samog vlasnika. Vi ste njegova sigurna luka, njegova obitelj, cijeli njegov svijet“, objašnjeno je u videu.
Zbog toga se psi u vašoj blizini osjećaju zaštićeno i žele ostati uz vas u trenucima kada su najranjiviji – uključujući i vrijeme spavanja.
„Spavanje uz vas daje im dubok osjećaj sigurnosti i jača emocionalnu povezanost koju osjećaju. To je njihov način da kažu: ‘Volim te i osjećam se sigurno.’“
@happypawsz Your dog isn’t just your pet — they see you as family and their whole world. Sleeping next to you gives them security, warmth, and a chance to protect their pack. Do you let your dog sleep with you? Tell me in the comments! 🛏️🐾 Follow for more pet facts and tips! #DogLove #DogsOfTikTok #DogBehavior #DogBond ♬ original sound - Happy Paws
2. Zbog topline
„Drugo, psi vole toplinu“, nastavlja se u videu.
Poput ljudi, i psi vole ušuškati se u udoban i topao krevet, osobito tijekom hladnijih razdoblja. Iskustvo je još ugodnije kada uz sebe osjećaju toplinu vašeg tijela.
„Vaša prisutnost pretvara krevet u savršeno utočište za miran san. Za njih ste poput žive deke – grijete ih i pružate im osjećaj sigurnosti u isto vrijeme.“
3. Zbog zaštitničkog instinkta
„Treći razlog ide malo dublje“, navodi se u videu.
„Svi psi imaju urođen instinkt zaštite čopora. Čak i kada duboko spavaju, ostaju na oprezu.“
Dijeljenjem kreveta imaju osjećaj da vas čuvaju jednako kao što vi brinete o njima. Ta zaštitnička uloga duboko je ukorijenjena u njihovoj prirodi – i još je jedan način na koji se vaša povezanost produbljuje.
U opisu videa stoji: „Vaš pas nije samo kućni ljubimac – on vas doživljava kao obitelj i svoj cijeli svijet. Spavanje uz vas daje mu sigurnost, toplinu i priliku da štiti svoj čopor.“
U komentarima su se brzo javili brojni korisnici koji podržavaju spavanje psa u krevetu s vlasnikom.
„Ne znam kako itko može odbiti psa da spava s njim u krevetu“, napisao je jedan korisnik.
Ipak, bilo je i onih koji se ne slažu: „Nikada ne dopustite psu da spava u vašem krevetu.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
