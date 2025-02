Meghan Markle promijenila ime svog brenda, objavila i rijetku fotografiju

Podijeli :

Raul ARBOLEDA / AFP

Meghan, vojvotkinja od Sussexa, ponovno je pokrenula svoj brend As Ever (Kao i uvijek) i otkrila novu web stranicu na kojoj se nalazi rijetka fotografija njezine kćeri, Lilibet.

Bivša zvijezda serije “Suits” objavila je vijest u objavi na Instagramu.

“Šokirana sam što smo ovo uspjeli držati u tajnosti tako dugo. Za dva tjedna izlazi moj show, jako sam uzbuđena. I također moj brend, za koji mislim da je izazvao mnogo znatiželje,” rekla je u videu na društvenoj platformi.

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

“Prošle godine sam pomislila, ‘Američka rivijera, zvuči kao sjajan naziv.’ To je moj kvart, nadimak za Santa Barbaru, ali ograničavalo me na stvari koje su samo proizvedene i uzgajane u ovom području.”

Rekla je da je novo ime za brend osigurala 2022. godine i čekala da vijest podijeli s javnošću, piše CNN.

“Zove se As Ever. As Ever zapravo znači kao što je uvijek bilo i ako me pratite od 2014. s The Tig, znate da sam oduvijek voljela kuhanje, izradu rukotvorina i vrtlarenje. To je ono što radim i nisam to mogla dijeliti s vama na isti način posljednjih nekoliko godina. Ali sada mogu,” dodala je.

View this post on Instagram A post shared by @aseverofficial

Vojvotkinja od Sussexa predstavila je prvi proizvod iz American Riviera Orchard u travnju 2024. godine, šaljući tegle džema od jagoda influencerima i prijateljima.

Meghan Markle zaradila nove simpatije javnosti

No, informacije o brendu ostale su ograničene, s jednostavnom web stranicom i Instagram profilom koji sadrži samo devet objava koje zajedno čine veliku verziju logotipa.

Meghan je u ponedjeljak uvjerila svoje pratitelje da će džemovi ostati dio As Ever brenda, rekavši: “Mislim da je sada svima jasno da je džem moj džem.”

Vijesti o As Ever dolaze dva tjedna prije lansiranja “With Love, Meghan”, Netflixove lifestyle serije koju produciraju i u kojoj glumi vojvotkinja.

Serija, koja je posveta opuštenom životu na sunčanoj južnoj Kaliforniji, trebala je biti lansirana 15. siječnja. Međutim, zbog smrtonosnih požara koji su poharali regiju početkom godine, lansiranje je odgođeno do 4. ožujka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Nesreća u Osijeku: Radnici micali bager pa udarili u tramvaj pun ljudi Halo, inspektore: Želite li još jedan dokaz kako nas deru na živo i lažu gdje god stignu?