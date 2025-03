Objavljen dnevni raspored nastupa INmusic festivala, u prodaji jednodnevne ulaznice

Zbog velikog interesa za glazbeni program 17. izdanja INmusic festivala, koji će se održati od 23. do 25. lipnja na zagrebačkom Jarunu, organizatori su u utorak objavili dnevni raspored nastupa i krenuli s prodajom ograničenog broja jednodnevnih ulaznica.

Prvi dan festivala nastupit će Air, Fontaines D.C., The Streets, Yard Act, drugi dan sviraju Kings of Leon, Michael Kiwanuka, Kim Deal, Seun Kuti & Egypt 80, a treći dan bit će u znaku Massive Attacka, St. Vincenta, Foster the People i The Murder Capitala.