Ovog ljeta nove pjesme Marianne Faithfull

ALAIN JULIEN / AFP

Četiri nove pjesme Marianne Faithfull, engleske pjevačice najpoznatije po uspješnici "As Tears Go By" iz 1960-ih, a koja je preminula ranije ove godine, bit će objavljene ovog ljeta, rekao je njen sin u petak.

Faithfull, jedna od najživljih ličnosti takozvanog Swinging Londona 60-ih, suočila se s beskućništvom, ovisnošću i rakom prije nego što je preminula u dobi od 78 godina u siječnju.

Kao bivša djevojka Mick Jaggera, frontmena Rolling Stonesa, Faithfull je postala poznata po svojim ispadima u razdoblju seksa, droge i rock-and-rolla, no također je objavila 21 solo album, osvojila nominaciju za nagradu Grammy te glumila u filmovima.

Faithfull je tijekom protekle godine radila na novim snimkama, nadahnutima njenim prvim dvama albumima iz 1965., a trebale su biti objavljene prošlog mjeseca, no to je odgođeno zbog njene smrti, objavila je izdavačka kuća Decca Records.

“Marianne je živjela kako bi stvarala i izvodila glazbu, to je bila njena pokretačka snaga i nikada nije prestala”, rekao je njen sin Nicholas Dunbar u priopćenju.

“Do samog kraja se veselila ovom izdanju koje sada upotpunjuje i slavi njenu izvanrednu umjetničku karijeru”.

“Burning Moonlight”, jedna od novih pjesama koja je također dala naslov extended-playju (EP), inspirirana je prvim stihovima iz “As Tears Go By”.

Pjesma će biti objavljena u petak, a digitalan EP će biti dostupan od 6. lipnja.

“Lijepo je to vrijeme za prisjećati se”, kazala je Faithfull nakon što je dovršila projekt, prema Decca Recordsu.

“Pomaže mi prisjetiti se svih stvari koje sam napravila. Ne mogu reći da sam osobito nostalgična osoba, no uživam u ovom periodu refleksije”.

