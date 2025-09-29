Sting se vraća u zagrebačku Arenu

Uz virtuoza na gitari i dugogodišnjeg suradnika Dominica Millera te dinamičnog bubnjara Chrisa Maasa, publika će imati priliku doživjeti Stinga u izvedbi njegovih najvećih hitova i rijetko izvođenih pjesama iz glazbenog opusa. Turneja “STING 3.0” je do sada zabilježila niz rasprodanih koncerata i prikupila pozitivne kritike.