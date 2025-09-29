Sting se vraća u zagrebačku Arenu

Britanska superzvijezda i dobitnik 17 Grammy nagrada Sting ponovno dolazi u Hrvatsku, u sklopu “STING 3.0” World Tour, u organizaciji Live Nationa, Cherrytree Music Companyja i NuCoast Concertsa, nastupit će u zagrebačkoj Areni 17. lipnja 2026. godine.
Uz virtuoza na gitari i dugogodišnjeg suradnika Dominica Millera te dinamičnog bubnjara Chrisa Maasa, publika će imati priliku doživjeti Stinga u izvedbi njegovih najvećih hitova i rijetko izvođenih pjesama iz glazbenog opusa. Turneja “STING 3.0” je do sada zabilježila niz rasprodanih koncerata i prikupila pozitivne kritike.
Poznat kao inovativni solo izvođač i autor te frontmen legendarne grupe The Police, Sting je kroz cijelu karijeru neprestano pomicao granice glazbene kreativnosti. Turneja “STING 3.0” predstavlja novo dinamično razdoblje u kojem izvodi odabrane pjesme iz svog glazbenog kataloga u pratnji tročlanog benda.
Upravo je ta energija inspirirala novi singl “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, koji je aranžirao četverostruki dobitnik Grammyja Robert Orton. Osim toga, objavljen je i novi live album „STING 3.0 LIVE“, dostupan u digitalnom obliku, na CD-u te na vinilu.
Album, snimljen na istoimenoj svjetskoj turneji, donosi kolekciju Stingovih najvećih hitova, uključujući i prvu live izvedbu pjesme “Be Still My Beating Heart”. Digitalno izdanje sadrži ukupno deset pjesama uključujući i live verziju klasika “Fragile” iz 1987., koji je nedavno izveo dječji zbor u Netflixovoj mini-seriji „Adolescence“.
