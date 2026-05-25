Bjelovar obnavlja tri dječja igrališta i gradi još jedno novo

Gradu Bjelovaru odobrena su sredstava za financiranje projekta razvoja zelene infrastrukture vrijednog 2,1 milijun eura, kojim će se obnoviti tri dječja igrališta i izgraditi jedno novo, rekao je u ponedjeljak zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić.
Oglas
Sredstva su odobrena preko natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
"Ovim projektom obnovit će se sva veća dječja igrališta na području grada", kazao je Brajdić te najavio da će se natječaj raspisati krajem godine.
Obnovit će se igrališta na Trgu A. G. Matoša, u Prolazu Pavla Radića te kod kafića "Piaf", a novo će se izgraditi u Naselju kralja Zvonimira.
Projektantica Ivana Belošević iz tvrtke B-Projekt pojasnila je da su sva igrališta projektirana prema europskim standardima te da će ispod sprava biti postavljena antistres podloga i gumeni rubnjaci.
Predviđene su sprave za sve dobne skupine, inkluzivna igrala, klupe za dojenje i prematanje djece, trampolini u razini tla te didaktičke i digitalne ploče.
Projekt uključuje i navodnjavanje glavnog gradskog parka te sadnju 219 novih stabala i 798 grmova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas