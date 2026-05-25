Oglas

Dokukino KIC

Počinje Subversive Forum, raspravljat će se o AI-ju, tehnofeudalizmu, platformskom kapitalizmu...

author
Hina
|
25. svi. 2026. 12:07
subversive 2026.
Subversive festival

Nakon filmskog dijela, počinje forumski program 19. Subversive Festivala u Dokukinu KIC, koji će od ponedjeljka do subote, 30. svibnja kroz predavanja, rasprave i panele otvoriti teme umjetne inteligencije, platformskog kapitalizma, rada, digitalne kulture i suvremenih društvenih odnosa.

Oglas

Forum počinje predavanjem Phoebe V. Moore, profesorice menadžmenta i budućnosti rada na Sveučilištu Essex, pod nazivom "Ljudi kao testni subjekti i EU paket zakonskih mjera za umjetnu inteligenciju". 

Izlaganje govori o ljudima, društvenim odnosima i konačno svjesnosti, kako bi se identificiralo što je izostavljeno i što je na kocki za radnike u današnjem preoblikovanju paketa zakonskih mjera o umjetnoj inteligenciji, naglasili su organizatori u priopćenju. 

U utorak, 26. svibnja, predavanja će održati umjetnica i spisateljica Georgina Voss o sintetičkim slikama generiranim umjetnom inteligencijom, feministička autorica Lola Olufemi o imaginaciji i estetskim praksama u kritici fašizma te Nick Dyer-Witheford, profesor emeritus sa Sveučilišta Western Ontario, o umjetnoj inteligenciji i kapitalizmu.

Srijeda donosi predavanja Johna Prestona o poveznici UI-ja i kapitalističkog sveučilišta te Jacoba Johanssena o algoritmičkom maskulinitetu, dok će dan završiti panel "Otjelovljeni otpor protiv geografija imperija". Organizatori su istaknuli kako se na panelu isprepliću prakse arhitekture, pokreta, umjetnosti u zajednici i kritičke pedagogije kako bi se otpor prizvao i gradio kao življena, afektivna, djelatna praksa koja se ostvaruje kroz tijela, prostore i odnose.

U četvrtak će biti predstavljena knjiga Bogdana Denića "Kaljenje identiteta: Autobiografija i priča o demokratskoj ljevici u dvije države", a potom slijedi predavanje Cédrica Duranda o suvremenom kapitalizmu i umjetnoj inteligenciji te rasprava o tehnofeudalizmu.

Predzadnjeg dana Foruma, u petak, 29. svibnja, bit će predstavljen zbornik "Pojačana eksploatacija: umjetna inteligencija, automatizacija i rad", nakon čega će Adam Hanieh održati predavanje "Kapitalizam i Bliski istok u doba klimatskog sloma". Navečer će se održati panel o umjetnoj inteligenciji, algoritmima i digitalnoj kulturi uz online uvod Hito Steyerl.

Zadnji dan foruma počinje zatvaranjem izložbe "Dizajn, socijalizam, modernizam" i promocijom knjige Dejana Kršića "Zaludni neimar i slijepa mrlja ideologije: Povodom partizanskih nekropola Bogdana Bogdanovića". Kasnije će se održati panel "Platformski rad(nici) i izrabljivanje na zahtjev" te završno predavanjem Borisa Budena "O drugoj strani dvojne revolucije: Ima li za ‘Praxis’ života nakon smrti?". 

Ulaz na sva predavanja je slobodan.

Teme
19. subversive festival budućnost rada društveni odnosi kapitalizam regulacija ai subversive festival umjetna inteligencija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ