Počinje Subversive Forum, raspravljat će se o AI-ju, tehnofeudalizmu, platformskom kapitalizmu...

Nakon filmskog dijela, počinje forumski program 19. Subversive Festivala u Dokukinu KIC, koji će od ponedjeljka do subote, 30. svibnja kroz predavanja, rasprave i panele otvoriti teme umjetne inteligencije, platformskog kapitalizma, rada, digitalne kulture i suvremenih društvenih odnosa.
Forum počinje predavanjem Phoebe V. Moore, profesorice menadžmenta i budućnosti rada na Sveučilištu Essex, pod nazivom "Ljudi kao testni subjekti i EU paket zakonskih mjera za umjetnu inteligenciju".
Izlaganje govori o ljudima, društvenim odnosima i konačno svjesnosti, kako bi se identificiralo što je izostavljeno i što je na kocki za radnike u današnjem preoblikovanju paketa zakonskih mjera o umjetnoj inteligenciji, naglasili su organizatori u priopćenju.
U utorak, 26. svibnja, predavanja će održati umjetnica i spisateljica Georgina Voss o sintetičkim slikama generiranim umjetnom inteligencijom, feministička autorica Lola Olufemi o imaginaciji i estetskim praksama u kritici fašizma te Nick Dyer-Witheford, profesor emeritus sa Sveučilišta Western Ontario, o umjetnoj inteligenciji i kapitalizmu.
Srijeda donosi predavanja Johna Prestona o poveznici UI-ja i kapitalističkog sveučilišta te Jacoba Johanssena o algoritmičkom maskulinitetu, dok će dan završiti panel "Otjelovljeni otpor protiv geografija imperija". Organizatori su istaknuli kako se na panelu isprepliću prakse arhitekture, pokreta, umjetnosti u zajednici i kritičke pedagogije kako bi se otpor prizvao i gradio kao življena, afektivna, djelatna praksa koja se ostvaruje kroz tijela, prostore i odnose.
U četvrtak će biti predstavljena knjiga Bogdana Denića "Kaljenje identiteta: Autobiografija i priča o demokratskoj ljevici u dvije države", a potom slijedi predavanje Cédrica Duranda o suvremenom kapitalizmu i umjetnoj inteligenciji te rasprava o tehnofeudalizmu.
Predzadnjeg dana Foruma, u petak, 29. svibnja, bit će predstavljen zbornik "Pojačana eksploatacija: umjetna inteligencija, automatizacija i rad", nakon čega će Adam Hanieh održati predavanje "Kapitalizam i Bliski istok u doba klimatskog sloma". Navečer će se održati panel o umjetnoj inteligenciji, algoritmima i digitalnoj kulturi uz online uvod Hito Steyerl.
Zadnji dan foruma počinje zatvaranjem izložbe "Dizajn, socijalizam, modernizam" i promocijom knjige Dejana Kršića "Zaludni neimar i slijepa mrlja ideologije: Povodom partizanskih nekropola Bogdana Bogdanovića". Kasnije će se održati panel "Platformski rad(nici) i izrabljivanje na zahtjev" te završno predavanjem Borisa Budena "O drugoj strani dvojne revolucije: Ima li za ‘Praxis’ života nakon smrti?".
Ulaz na sva predavanja je slobodan.
