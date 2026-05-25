Traži se savjetnik za Maksimir: Platit će ga 1,2 milijuna eura, ovo će mu biti glavni zadatak

Grad Zagreb raspisat će tijekom lipnja natječaj vrijedan 1,2 milijuna eura za savjetnike na projektu novog stadiona Maksimir, a među njihovim glavnim zadacima bit će ograničiti investiciju na 205 milijuna eura bez PDV-a. Istodobno se na službenoj internetskoj stranici projekta navodi da je riječ o investiciji vrijednoj 224 milijuna eura, što otvara pitanje kolika je stvarna cijena novog stadiona
Oglas
Grad Zagreb tijekom lipnja raspisat će javnu nabavu za savjetodavne usluge i operativnu podršku u provedbi i upravljanju projektom stadiona Maksimir. Procijenjena vrijednost nabave za spomenute usluge iznosi 1,2 milijuna eura bez PDV-a, piše Vedran Brkulj za tportal.
Kako je navedeno u natječajnoj dokumentaciji, posao savjetnika uključuje savjetovanje tijekom projektiranja, izgradnje, pri odabiru modela upravljanja stadionom tijekom i nakon izgradnje te u provedbi postupaka javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor.
Ograničenje investicije
Ključni zadatak savjetnika ili savjetničkog tima bit će osigurati kontrolu troškova, rokova i kvalitete s naglaskom na ograničenje ukupne investicije na 205 milijuna eura bez PDV-a.
Savjetnik će biti angažiran na razdoblje od 44 mjeseca od obostranog potpisa ugovora, no iako natječaj još nije raspisan, ono što upada u oči jest nelogičnost oko iznosa koji se spominje za gradnju. Naime iz Grada Zagreba i države, koji ga financiraju u jednakim omjerima, cijelo vrijeme prezentira se da je procijenjena vrijednost stadiona 175 milijuna eura bez PDV-a te da ukupna vrijednost projekta s uređenjem okoliša, trima pomoćnim nogometnim terenima i garažom iznosi 205 milijuna eura bez PDV-a. Istu je brojku u ožujku iznio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Stranica s pogrešnim rokovima
No zbunjuje činjenica da na stranici stadion-maksimir.zagreb.hr stoji podatak da je riječ o investiciji vrijednoj 224 milijuna eura pa nije jasno kako bi savjetnik trebao ograničiti investiciju na 205 milijuna eura ako je predviđeno da će koštati 224 milijuna eura.
Čak i kada bi se prvotnom iznosu od 205 milijuna eura pridodalo 13,9 milijuna eura, na koliko je procijenjena vrijednost nabave za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja za novi stadion Maksimir i SRC Svetice, koja je trenutačno u tijeku, opet se ne dolazi do iznosa od 224 milijuna eura.
Pritom bi i taj iznos trebao biti uključen u ukupnu vrijednost projekta od 205 milijuna eura. Rušenje stadiona pak nije uključeno u spomenutu cijenu, a taj će se trošak definirati tek nakon izrade projektne dokumentacije.
Za spomenutu internetsku stranicu Grad Zagreb potrošio je 25.800 eura, sklopivši ugovor s Lanom Grahek za njezinu izradu, što je izazvalo negodovanje na društvenim mrežama i forumima IT zajednice i zbog onoga što je isporučeno i zbog činjenice da je vrijednost nabave iznosila 26.500 eura, odnosno svega 40 eura manje od tadašnjeg praga obvezne javne nabave.
Da se stranica ne ažurira redovito, pokazuje i to da se na njoj još nalaze pogrešni rokovi za predaju arhitektonsko-urbanističkih radova, a oni su u međuvremenu pomaknuti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas