Sud: Mariah Carey nije prekršila autorska prava

Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sud je presudio u korist pop pjevačice Mariah Carey u slučaju tužbe da je nezakonito kopirala elemente svog blagdanskog megahita "All I Want for Christmas Is You" iz istoimene country pjesme.

Američka okružna sutkinja Monica Almadani u Los Angelesu u presudi od srijede rekla je da autori pjesme “All I Want for Christmas Is You” Vincea Vancea i Valiantsa nisu uspjeli dokazati da je njihova pjesma objektivno dovoljno slična onoj Mariah Carey i da su prekršena njihova autorska prava.