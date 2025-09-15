"The Pitt" proglašena najboljom dramskom serijom na dodjeli Emmyja

Smart i Einbinder osvojile su nagrade za najbolju glavnu glumicu i najbolju sporednu glumicu u humorističnoj seriji za svoje uloge u seriji "Hacks" koja govori o 70-godišnjoj komičarki koja se sukobljava s mrežom koja emirira njezin kasnonoćni šou. Za Smart je ovo četvrti, a za Einbinder prvi "Emmy".