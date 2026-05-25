Hakirana stranica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Stranica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je hakirana.
Netko je hakirao stranicu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te na njoj objavio poruku "Smrt ustašama, živela Velika Srbija", javlja Dnevnik.hr.
Odgovornost za hakerski napad preuzela je "INF Grupa". Na stranici Ministarstva objavljen je link na njezin Telegram kanal koji je kreiran u subotu i na kojem nema mnogo objava niti dodatnih informacija o motivima napada.
Ime iste skupine pojavilo se u nedjelju na ekranima vozila beogradskog javnog prijevoza uz poruke: "Slava Vučiću" i "Povećajte vozačima satnicu".
