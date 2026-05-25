Raste broj zaraženih od ebole: Novi slučajevi u Ugandi

25. svi. 2026. 12:52
Motorcycle taxis carry passengers following a resurgence of Ebola involving the Bundibugyo strain, a rare variant of the virus with no approved vaccine currently available, along Ben Kiwanuka street in Kampala, Uganda May 21, 2026.
REUTERS/Abubaker Lubowa

Uganda je objavila još dva potvrđena slučaja ebole, objavilo je u ponedjeljak tamošnje ministarstvo zdravstva, čime je ukupan broj prijavljenih slučajeva u zemlji porastao na sedam.

Nova dva slučaja odnose se na zdravstvene radnike u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u glavnom gradu Kampali, a oba pacijenta su državljani Ugande, navodi se u priopćenju ministarstva, prenosi Reuters.

„Oba pacijenta smještena su u predviđenu jedinicu za liječenje i trenutno primaju medicinsku skrb”, priopćilo je ministarstvo, dodajući da timovi za odgovor na epidemiju prate sve osobe koje su bile u kontaktu s oboljelima.

Ugandske vlasti u subotu su potvrdile tri nova slučaja ebole. Epicentar epidemije nalazi se u susjednoj Demokratskoj Republici Kongo, u pokrajini Ituri koja graniči s Ugandom.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je izbijanje rijetkog soja ebole Bundibugyo međunarodnom javnozdravstvenom izvanrednom situacijom. Čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je u nedjelju da je dosad zabilježeno više od 900 sumnjivih slučajeva zaraze, uključujući 101 potvrđeni slučaj.

