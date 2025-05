U seriju Meghan Markle stiže poznata gošća

U kulinarskom svijetu, Chrissy ima istaknutiju poziciju od Meghan, budući da je autorica tri bestseler kuharice, uključujući New York Timesov bestseler iz 2016. 'Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat.' Također vodi web stranicu na kojoj prodaje mješavine za kekse i kolače, kao i kuhinjski pribor, slično Meghaninoj liniji proizvoda As Ever.