Vojnički trening Helen Mirren: Traje 12 minuta, a radi ga već 60 godina i nikada se nije udebljala

Glumica Helen Mirren nedavno je otkrila koji trening radi već 60 godina.

Helen Mirren u srpnju puni 80 godina, a nedavno je izjavila da je već jako dugo oduševljena vježbama Kraljevskog kanadskog zrakoplovstva koje traju samo 12 minuta.

XBX je skraćenica za deset osnovnih vježbi. Osmislila ih je kanadska vojska 1950-ih za osoblje stacionirano u bazama bez teretana, ali i za poboljšanje kondicije žena u zrakoplovstvu.

Plan ima za cilj povećanje mišićne snage i izdržljivosti, fleksibilnosti i učinkovitosti srca.

Kombinacija vitkog struka i tjelovježbe smanjuje rizik od raka

Učvršćuje cijelo tijelo i jača srce

Program tjelovježbe, podijeljen na nekoliko nivoa, temelji se na nizu od deset vježbi (odatle i naziv XBX, što je skraćenica za deset osnovnih vježbi) koje uključuju istezanje, fleksije i dinamične pokrete usmjerene na jačanje mišića, zglobova i kardiovaskularnog sustava. Neki od glavnih pokreta su fleksije za učvršćivanje mišića ruku i ramena, trbušnjaci za jačanje trbušnih mišića, vježbe nogu za jačanje mišića donjeg dijela tijela i dinamični skokovi za stimuliranje dobrog rada srca. Posebnost XBX treninga, i njegova jaka strana, je to što je gotov u samo 12 minuta, i to bez potrebe za posebnom opremom. Takav način tjelovježbe osvojit će svakoga tko je u neprekidnoj utrci s vremenom, naročito s obzirom na činjenicu da su rezultati odlični, što je odlična motivacija za ustrajnost. I da, trening treba provoditi svakodnevno, što sigurno neće biti problem s obzirom na to da traje kraće od pranja i sušenja kose, piše živim.hr

Ustrajnost je ključna

Za Helen Mirren redovito prakticiranje XBX-a predstavlja mnogo više od puke tjelovježbe.

“Nema izgovora da se trening ne odradi. Praktičan je, brz i nakon njega se osjećaš dobro”, rekla je u intervjuu za Woman‘s Weekly te dodala da je ključ za dobre rezultate ustrajnost. I u najzaposlenijim danima, tih 12 minuta za nju predstavljaju trenutak povezivanja sa svojim tijelom i priliku za obnavljanje snage i energije. XBX je, slažu se fitness treneri, trening visokog intenziteta koji se može izvoditi u svakoj prilici, a odličan je zato što obuhvaća treninge izdržljivosti i snage, te omogućava postizanje zavidnog mišićnog tonusa, a može se prilagoditi svakoj razini fizičke spreme. Uvođenje XBX treninga u svakodnevnu rutinu omogućuje postizanje konkretnih rezultata, a da ne gubite vrijeme na dugotrajne i iscrpljujuće treninge. Uz to, savršen je i kao način borbe protiv svakodnevnog stresa.

Kako izgleda trening

Za različite nivoe fizičke spreme postoje i druge kombinacije, ali početni nivo treninga izgleda otprilike ovako:

Savijanje u kukovima i dodirivanje nožnih prstiju ispruženim rukama. Treba izvesti PET savijanja.

U stojećem položaju privucite jedno koljeno do prsa, održavajući ravnotežu na drugoj nozi. Ponovite osam puta sa svakom nogom.

Stanite uspravno, stopalima u ravnini ramena, zatim podignite jednu ruku ispruženu iznad glave, a drugu spustite do koljena. Ponovite 5 puta na svakoj strani.

Zadržite isti stav tijela i rotirajte ruku, ispruženu u laktu, radeći široke krugove. Ponovite 12 puta sa svakom rukom.

Napravite 5 trbušnjaka.

Lezite trbuhom okrenuti prema dolje, zatim podignite ruke, prsa i koljena od poda tako da oblikujete luk i da jedino trbuhom dodirujete pod. Ponovite 5 puta.

Stanite uspravno, podignite ispruženu, ravnu nogu bočno pod kutom od 45 stupnjeva. Napravite 5 ponavljanja sa svakom nogom.

Napravite 5 sklekova.

Legnite na leđa i podignite ispružene noge za 90 stupnjeva. Ponovite vježbu 5 puta.

Trčite na mjestu i brojite korake, a na 50. koraku čučnite i napravite veliki skok s obje noge, istodobno istežući ruke u zrak.

