PORUKE NADE
VIDEO / Posada Artemisa opet među Zemljanima: "Kad ste tamo gore, samo se želite vratiti obiteljima i prijateljima"
Posada misije Artemis II dočekana je uz gromoglasan pljesak po povratku na Zemlju, nakon povijesnog leta oko Mjeseca. Astronauti su prvi put javno govorili na svečanosti dobrodošlice u Houstonu, gdje su podijelili dojmove o rekordnom putovanju u duboki svemir.
Četveročlana posada – zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch i Kanađanin Jeremy Hansen – sletjela je na aerodrom Ellington Field u blizini NASA-inog Svemirskog centra Johnson, nakon što su dan ranije uspješno sletjeli u Tihi ocean kod obale San Diega.
Nakon kratkog susreta s obiteljima, astronauti su se obratili okupljenima, među kojima su bili zaposlenici svemirskog centra i brojni uzvanici.
"Ovo nije bilo nimalo lako“, rekao je vidno emotivni Wiseman. "Prije lansiranja sve izgleda kao ostvarenje sna. A kad ste tamo gore, samo se želite vratiti svojim obiteljima i prijateljima. Biti čovjek je nešto posebno, a biti na planetu Zemlji još je posebnije.“
"Mi smo odraz svih vas"
Kako javlja The Guardian, Victor Glover priznao je da još uvijek nije u potpunosti shvatio razmjere onoga što su postigli. "Još nisam obradio što smo upravo učinili i pomalo me strah uopće pokušati“, rekao je.
Jeremy Hansen istaknuo je kako je misija bila izraz zajedništva i radosti: "Kada gledate nas, zapravo gledate sebe. Mi smo odraz svih vas.“
Tijekom preleta oko Mjeseca astronauti su dosegnuli maksimalnu udaljenost od 406.771 kilometar od Zemlje, čime su nadmašili rekord misije Apollo 13. Letjelica Orion obišla je Mjesec i vratila se prema Zemlji, pri čemu su astronauti zabilježili brojne znanstvene i vizualne podatke.
Jedan od najimpresivnijih trenutaka bio je prizor Zemlje kako "zalazi“ iza Mjeseca – fotografija koja podsjeća na čuvenu snimku "Earthrise“ iz 1968. godine.
"Zemlja je poput čamca za spašavanje koji lebdi u svemiru"
Christina Koch opisala je snažan dojam koji je na nju ostavio pogled na naš planet: „Iskreno, nije me najviše pogodila sama Zemlja, nego beskrajna tama oko nje. Zemlja je izgledala poput čamca za spašavanje koji lebdi u svemiru.“
Prije nego što su se astronauti obratili publici, predstavio ih je administrator NASA-e Jared Isaacman, koji ih je među prvima dočekao nakon slijetanja.
Publika je uključivala direktore letova, inženjere, vojne dužnosnike, članove Kongresa te sadašnje i bivše astronaute.
Povratak je bio posebno simboličan jer se dogodio na 56. godišnjicu lansiranja misije Apollo 13, poznate po dramatičnom spašavanju posade nakon tehničkog kvara.
Herojski pothvat uz kvar svemirskog toaleta
Tijekom gotovo desetodnevne misije astronauti su putovali dalje nego ijedna ljudska posada u novijoj povijesti te promatrali dosad neviđene dijelove Mjesečeve tamne strane. Svjedočili su i potpunoj pomrčini Sunca, što je dodatno obogatilo njihovo iskustvo.
Unatoč velikim uspjesima, misija nije prošla bez problema – astronauti su se suočili s kvarom svemirskog toaleta, a NASA je najavila da će taj problem biti riješen prije budućih, duljih misija.
Artemis IV planiran za 2028.
Artemis II prva je misija s ljudskom posadom prema Mjesecu nakon završetka programa Apollo 1972. godine. Ukupno su tijekom Apolla 24 astronauta putovala do Mjeseca, od kojih je 12 hodalo po njegovoj površini.
Misija je ključan korak prema sljedećim fazama NASA-inog programa. Već se priprema Artemis III, tijekom koje će se uvježbavati spajanje letjelica u orbiti, dok je za 2028. planirano slijetanje astronauta na Mjesečev južni pol u sklopu misije Artemis IV.
Zaključno, Wiseman je poručio kolegama astronautima da se pripreme za buduće misije: "Vrijeme je da budete spremni. Trebat će hrabrosti i odlučnosti, a mi ćemo biti uz vas na svakom koraku.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare