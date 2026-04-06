VIDEO / Srušen rekord, čovjek otišao najdalje od Zemlje ikada u povijesti

Astronauti misije Artemis II sada su udaljeniji od Zemlje nego što su ljudi ikada bili! U 13:57 po istočnoameričkom vremenu oborili su rekord koji je postavila misija Apollo 13 1970. godine.
Njihovo putovanje oko stražnje strane Mjeseca danas će ih odvesti na maksimalnu udaljenost od 252.752 milje od Zemlje.
Astronauti putuju dalje od Zemlje nego ikad prije
Četvero astronauta postaju najudaljeniji ljudi od Zemlje i nadmašuju rekord iz 1970. petog dana misije.
Astronauti misije Artemis II oborili su rekord udaljenosti Apolla 13 u 13:57 po istočnom vremenu u ponedjeljak, zagrlivši se u skučenoj kapsuli dok su ušli u povijest kao prva četiri čovjeka koji su putovali dalje od Zemlje nego itko prije njih, piše Guardian.
New record🥇— NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026
The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.
Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n
Prije postavljanja rekorda, četveročlana posada prigušila je svjetla u kapsuli i smjestila se uz prozore kako bi se pripremila za rekordnu udaljenost dok prolaze pokraj Mjeseca bez zaustavljanja – s planom da se potom vrate prema Zemlji.
„Nevjerojatno je što se može vidjeti golim okom s Mjeseca upravo sada“, javio je kanadski astronaut Jeremy Hansen neposredno prije prolaska. „To je jednostavno nevjerojatno.“
A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth.— NASA (@NASA) April 6, 2026
This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT
Pozvao je „ovu i sljedeće generacije da osiguraju da ovaj rekord ne potraje dugo“.
Astronauti – Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz američke svemirske agencije NASA-e te Hansen iz Kanadske svemirske agencije – postat će ljudi koji su najdalje putovali od Zemlje, dosegnuvši 5.000 milja (8.000 km) dalje od Mjeseca, nadmašivši rekord koji je postavila nesretna misija Apollo 13 1970. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
