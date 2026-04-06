Artemis II

VIDEO / Srušen rekord, čovjek otišao najdalje od Zemlje ikada u povijesti

06. tra. 2026. 21:06
NASA astronaut and Artemis II mission specialist Christina Koch peers out of one of the Orion spacecraft's main cabin windows, looking back at Earth, as the crew travels towards the Moon April 2, 2026.
NASA/Handout via REUTERS

Astronauti misije Artemis II sada su udaljeniji od Zemlje nego što su ljudi ikada bili! U 13:57 po istočnoameričkom vremenu oborili su rekord koji je postavila misija Apollo 13 1970. godine.

Njihovo putovanje oko stražnje strane Mjeseca danas će ih odvesti na maksimalnu udaljenost od 252.752 milje od Zemlje.

Astronauti putuju dalje od Zemlje nego ikad prije

Četvero astronauta postaju najudaljeniji ljudi od Zemlje i nadmašuju rekord iz 1970. petog dana misije.

Astronauti misije Artemis II oborili su rekord udaljenosti Apolla 13 u 13:57 po istočnom vremenu u ponedjeljak, zagrlivši se u skučenoj kapsuli dok su ušli u povijest kao prva četiri čovjeka koji su putovali dalje od Zemlje nego itko prije njih, piše Guardian.

Prije postavljanja rekorda, četveročlana posada prigušila je svjetla u kapsuli i smjestila se uz prozore kako bi se pripremila za rekordnu udaljenost dok prolaze pokraj Mjeseca bez zaustavljanja – s planom da se potom vrate prema Zemlji.

„Nevjerojatno je što se može vidjeti golim okom s Mjeseca upravo sada“, javio je kanadski astronaut Jeremy Hansen neposredno prije prolaska. „To je jednostavno nevjerojatno.“

Pozvao je „ovu i sljedeće generacije da osiguraju da ovaj rekord ne potraje dugo“.

Astronauti – Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz američke svemirske agencije NASA-e te Hansen iz Kanadske svemirske agencije – postat će ljudi koji su najdalje putovali od Zemlje, dosegnuvši 5.000 milja (8.000 km) dalje od Mjeseca, nadmašivši rekord koji je postavila nesretna misija Apollo 13 1970. godine.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ