ZEMLJA ZAUVIJEK
FOTO / Astronauti Artemisa II vidjeli Mjesec izbliza i iskusili fantastični "overview efekt"
Dok su astronauti misije Artemis II kružili oko Mjeseca, tijekom povijesnog preleta i uživali u dosad neviđenim prizorima osvijetljene daleke strane Mjeseca, pilot Victor Glover opisao je taj pogled kao "znanstvenu fantastiku"
"Možete zapravo vidjeti većinu Mjeseca. Najneobičnije je to što možete vidjeti toliko njegove površine", rekao je oduševljeno Glover, dok je posada promatrala meteore kako udaraju u Mjesec, piše CNN.
Kad su ponovno uspostavili kontakt sa Zemljom i ugledali plavu, svjetlucavu kuglu, Christina Koch izrazila je divljenje preletu oko Mjeseca, ali je posebno naglasila važnost povratka kući, piše CNN.
"Istraživat ćemo. Gradit ćemo letjelice. Vraćat ćemo se. Gradit ćemo znanstvene baze", rekla je Koch. "Inspirirat ćemo, ali na kraju ćemo uvijek izabrati Zemlju. Uvijek ćemo izabrati jedni druge."
Divljenje i čežnja za Zemljom
Izrazi divljenja i čežnje za Zemljom koje astronauti pokazuju imaju dugu tradiciju među svemirskim istraživačima, koji nakon takvih iskustava razvijaju novu perspektivu o svom domu.
Taj fenomen naziva se "overview efekt", pojam koji je 1987. skovao znanstveni pisac i filozof Frank White, navodi CNN.
Odnosi se na promjenu u razmišljanju koja nastaje kada ljudi vide Zemlju iz svemira — shvaćajući koliko je savršeno prilagođena životu i koliko je ostatak svemira negostoljubiv.
Krhka Zemlja
Kanadski astronaut Jeremy Hansen, koji prvi put leti u svemir u misiji Artemis II, imao je slično iskustvo.
"Kad smo bili na daljoj strani Mjeseca i gledali prema Zemlji, imali smo osjećaj kao da niste u kapsuli, kao da ste stvarno tamo", rekao je. "To vam potpuno promijeni način razmišljanja. Bilo je to iznimno ljudsko iskustvo."
White je još 2019. rekao da je o tom efektu razmišljao i prije razgovora s astronautima, zamišljajući kako bi izgledalo promatrati krhku Zemlju iz svemira.
Postavlja i dublja pitanja: "Istražujemo svemir kako bismo koristili sebi kao ljudima. Postoji li neka viša svrha? Radimo li išta što koristi svemiru?"
Promatranje Zemlje iz svemira, kaže on, jasno pokazuje da su granice koje crtamo na kartama zapravo izmišljene.
Artemis II
Crnilo svemira poput smrti
Glumac iz serije Star Trek, William Shatner, koji je 2021. letio u suborbitalni svemir, imao je snažnu reakciju na prizor tankog plavog sloja atmosfere.
Rekao je da je, gledajući "crnilo svemira", imao osjećaj da promatra smrt te da ga je to ispunilo tugom zbog stanja našeg planeta.
Prije misije Artemis II, Victor Glover rekao je da takvo iskustvo astronautima postavlja izbor: "Hoćete li pokušati živjeti drugačije? Hoćete li doista odlučiti biti dio ove zajednice Zemlje?"
