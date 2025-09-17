Oglas

NAGRAĐIVANI GLUMAC

Emir Hadžihafizbegović gost Pressinga

N1 BiH
17. ruj. 2025. 22:49
Pressing
N1

Nakon dugotrajnog izbjegavanja televizijskih intervjua, jedan od najvećih i najnagrađivanijih glumaca BiH i regije svih vremena, Emir Hadžihafizbegović, večeras gostuje u Pressingu.

Kako je u Hrvatskoj stekao status legende, u Srbiji poštovanog i nagrađivanog glumca čak i od onih koji ga ne vole, dok je u svojoj BiH izložen sumnjičavosti i propitivanju? Kakva je razina kulture i duha u regiji?

Zašto i nakon više od 70 filmskih uloga danas radi više nego ikad? Je li ga u umjetničkom i političkom djelovanju koštao višak iskrenosti i manjak mudrosti? Vraća li se u politiku i je li oprostio onima koji su ga željeli poniziti? Koju ulogu još nije odigrao, a želio bi?

O životnim iskušenjima i nagradama, uspjesima i porazima, politici i umjetnosti, identitetu i predrasudama, o svojoj zemlji i narodu, u Pressingu govori Emir Hadžihafizbegović- glumac koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Pressing s Amirom Zukićem gledajte sutra na N1 Hrvatska u 20 sati.

Emir Hadžihafizbegović Pressing

