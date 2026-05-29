URUŠAVANJE SUSTAVA
Zdravstveni sustavi pred kolapsom: Štrajkovi zbog plaća i uvjeta, liječnici napuštaju Europu
Liječnici diljem Europe sve češće posežu za štrajkovima tražeći veće plaće, bolje uvjete rada i veće priznavanje odgovornosti koje njihov posao nosi. Najnoviji primjer dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje će liječnici specijalizanti u Engleskoj sredinom lipnja održati četverodnevni štrajk, već 16. krug industrijske akcije u dugotrajnom sporu oko plaća.
Štrajk će trajati od 15. do 19. lipnja, nakon što razgovori između novog britanskog ministra zdravstva Jamesa Murraya i Britanskog liječničkog udruženja (BMA) nisu donijeli pomak. Murray je poručio da nema prostora za dodatna povećanja plaća, ocijenivši zahtjeve liječnika nerealnima i financijski neodrživima.
Početna godišnja plaća liječnika specijalizanata u Engleskoj iznosi nešto više od 40.000 funti (oko 46.000 eura), dok stariji specijalizanti zarađuju oko 76.500 funti (88.000 eura).
Vlada ističe da su liječnici u posljednje četiri godine dobili povećanja plaća od ukupno 33 posto, uz dodatnih 3,5 posto ove godine, te da mogu značajno povećati primanja radom prekovremeno i vikendima.
Njemačka i Španjolska
Međutim, BMA tvrdi da su liječnici, kada se uračuna inflacija, i dalje slabije plaćeni nego 2008. godine. Sindikat upozorava i na visoke studentske dugove mladih liječnika te na sve češći odlazak medicinskog osoblja u zemlje poput Australije i Kanade, što dodatno opterećuje britanski zdravstveni sustav NHS.
Slični problemi prisutni su i u drugim europskim državama. U Njemačkoj liječnici sveučilišnih bolnica, koje zastupa udruga Marburger Bund, traže povećanje plaća od osam posto tijekom idućih godinu dana, piše Euronews.
Pregovori zasad ne napreduju, pa su mogući upozoravajući štrajkovi koji bi mogli utjecati na planirane operacije, preglede i druge nehitne zdravstvene usluge.
U Španjolskoj su u tijeku povremeni nacionalni štrajkovi liječnika, a novi je najavljen od 15. do 19. lipnja. Liječnici se protive reformi zakona koji regulira njihove radne uvjete te traže poseban statut za liječničku profesiju. Među zahtjevima su ograničenje radnog tjedna na 35 sati te bolje priznavanje stručne odgovornosti i godina obrazovanja.
Zdravstveni sustav ne privlači mlade liječnike
Nezadovoljstvo raste i u Portugalu. Nacionalna federacija liječnika (FNAM) i drugi zdravstveni sindikati optužuju vlasti za postupno urušavanje javnog zdravstvenog sustava SNS.
Ističu da zdravstveni sustav ne uspijeva privući ni zadržati mlade liječnike zbog niskih plaća i slabih poticaja, dok postojeći kadar radi u uvjetima kroničnog manjka zaposlenih i prekomjernog broja prekovremenih sati.
Iako su razlozi štrajkova djelomično različiti od zemlje do zemlje, zajednička je poruka europskih liječnika da se zdravstveni sustavi suočavaju s rastućim pritiskom, a bez boljih uvjeta rada i konkurentnijih primanja sve će teže zadržavati medicinske stručnjake.
