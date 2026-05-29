Zdravstveni sustavi pred kolapsom: Štrajkovi zbog plaća i uvjeta, liječnici napuštaju Europu

U Španjolskoj su u tijeku povremeni nacionalni štrajkovi liječnika, a novi je najavljen od 15. do 19. lipnja. Liječnici se protive reformi zakona koji regulira njihove radne uvjete te traže poseban statut za liječničku profesiju. Među zahtjevima su ograničenje radnog tjedna na 35 sati te bolje priznavanje stručne odgovornosti i godina obrazovanja.