SVE OČI UPRTE...
Trump na sastanku u Bijeloj kući odlučuje o sporazumu s Iranom
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da će na sastanku u tzv. situacijskoj sobi Bijele kuće donijeti konačnu odluku o sporazumu s Iranom.
Trump je rekao da bi potencijalni dogovor trebao uključivati iranski pristanak da neće razvijati nuklearno oružje, otvaranje Hormuškog tjesnaca, uklanjanje svih morskih mina, ukidanje američke blokade iranskih luka, kao i da Sjedinjene Države uklone i unište zalihe iranskog obogaćenog uranija.
"Novac se neće razmjenjivati do daljnjega. O drugim daleko manje važnim stvarima postignut je dogovor. Održat ću sastanak sada u situacijskoj sobi kako bih donio konačnu odluku", objavio je Trump na platformi Truth Social.
Istovremeno, Iran je u petak objavio da od Sjedinjenih Država očekuje djela a ne riječi, nakon što su izvori rekli da Trump razmatra okvirni američko-iranski sporazum o produljenju primirja i otvaranju Hormuškog tjesnaca.
"Ne vjerujemo jamstvima i riječima, djela su jedini kriterij. Nikakva akcija neće biti poduzeta prije nego što druga strana djeluje", rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf.
"Pobjednik svakog sporazuma je onaj koji je bolje pripremljen za rat dan poslije", dodao je.
U četvrtak je novinska kuća Axios izvijestila je da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni sporazum kojim bi se produžilo primirje i pokrenuli pregovori o iranskome nuklearnom programu. Navodno je za to predviđeno razdoblje od 60 dana.
Na novinarski upit američki izvori potvrdili su sadržaj izvješća.
Axios je izvijestio da su uvjeti sporazuma uglavnom finalizirani do utorka, ali da obje strane još uvijek moraju dobiti odobrenje političkog vodstva.
No Tasnim, novinska agencija bliska iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), kasnije je izvijestila da niti je finaliziran ni potvrđen bilo kakav preliminarni sporazum, pozivajući se pritom na izvor blizak pregovaračkom timu.
