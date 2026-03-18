Hrvatska Vlada daje 10,3 milijuna eura bolnici u Mostaru

Hrvatska Vlada u srijedu je dodijelila sredstava za poticaj zdravstvu u BiH za ovu godinu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar sukcesivno će doznačiti 10, 3 milijuna eura za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.
Bolnici će se jednokratno, za razdoblje siječanj – ožujak, doznačiti 3, 1 milijuna eura, a za razdoblje od travanja do prosinca po 800. 000 eura mjesečno.
Ministarstvo zdravstva i Sveučilišna klinička bolnica Mostar potpisat će ugovor o načinu utroška tih sredstava, s tim da je Ministarstvo obvezno pratiti utrošak sredstava koja će se doznačavati Bolnici.
Sama Bolnica obvezna je, u roku od sedam dana od dana svake doznake, pisanim putem Ministarstvu dostaviti izvješće o utrošku sredstava s pripadajućim dokazima iz kojih je vidljivo da su sredstva utrošena pravodobno i namjenski.
