Numanović o Južnoj interkonekciji: To nije projekt ozbiljnog biznisa, nego mešetarenje. Nema šanse za uspjeh

Novinar iz BiH Sead Numanović ocijenio je da projekt Južne plinske interkonekcije između BiH i Hrvatske u sadašnjem obliku nema realne šanse za uspjeh.
"To nije projekt ozbiljnog biznisa, ovo je mešetarenje”, rekao je Numanović, dodajući da BiH treba diverzifikaciju opskrbe, ali ne na način kako je sada zamišljeno.
Naglasio je da u cijeloj priči nema sukoba između EU-a i SAD-a, ali je problem način na koji se projekt vodi, uključujući uključivanje kompanija bez potrebnih referenci. “Praviti plinovod nije praviti tobogan”, upozorio je tijekom razgovora za N1 BiH.
Govoreći o ulozi Hrvatske, Numanović je poručio da se političke poruke koje dolaze iz Zagreba ne mogu smatrati dobronamjernima.
“To nije incident, to je kontinuitet politike”, rekao je, komentirajući i konferencije na kojima se govori o BiH kao “neuspjeloj državi” i zagovara treći entitet. Dodao je da između ključnih političkih aktera u Hrvatskoj, poput Milanovića i Plenkovića, ne vidi suštinsku razliku kada je riječ o politici prema BiH.
Plin bi za BiH mogao biti pet puta skuplji?
Upozorio je i na ekonomske posljedice energetskih odluka. “Ukapljeni plin je u Europi tri puta skuplji od ruskog, a za BiH bi mogao biti i pet puta skuplji”, rekao je, ističući da građani takve cijene ne mogu podnijeti i da već traže alternative.
Numanović smatra da BiH nije spremna na energetske promjene koje dolaze iz EU-a, posebno najavljeno ukidanje ruskog plina. “Nismo uradili ništa da nas taj udar ne iznenadi”, kazao je.
Kritizirao je i unutarnju političku situaciju, ističući blokade institucija i izostanak reakcije na rastuću inflaciju. “Imamo ozbiljne probleme, ali nemamo nikakav odgovor vlasti”, rekao je.
Govoreći o robnim rezervama i energetskim resursima, tvrdi da je stanje alarmantno. “To je laž, imamo zalihe za tri dana”, poručio je, dodajući da se ključnim državnim resursima upravlja kao “plijenom”, a ne u interesu građana.
