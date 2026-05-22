OSTAVKA ZLATKA MATEŠE
Perica Bukić za N1: Odbijam narativ "svi ste vi isti"
Izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić gostovao je u programu N1 televizije i komentirao situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru i što je dovelo do ostavke loptačkih saveza.
Podsjetimo, Zlatko Mateša u četvrtak je podnio ostavku na mjesto predsjednika HOO-a nakon 24 godine na toj funkciji, nakon "puča" četiri najveća hrvatska loptačka saveza.
Kako to da se odlučio podnijeti ostavku? "Nismo mi u ponedjeljak rekli ni da hoćemo ni da nećemo dati ostavke. Naprosto, održalo se to Vijeće, Marijan Kustić je izašao već sa sastanka. Promišljajući okolnosti u kojima funkcioniramo, jedno potpuno negativno ozračje za sport koje je iz čitavog niza razloga loše za ukupan hrvatski sport", rekao je i dodao da je procjena ekipnih sportova bila da se povuku.
"Jer smo u nekoliko navrata baš mi apostrofirani kao oni koji traže nečije ostavke, rade nekakve dogovore mimo predsjednika ili Vijeća, da tražimo ostavku bilo predsjednika ili glavnog tajnika. To apsolutno nije bila istina. Mi smo se okupili na platformi, nas pet ekipnih sportova imamo svoje specifičnosti. Svi sportovi imaju svoje specifičnosti, tako i mi. Okupili smo se isključivo kako bismo prezentirali probleme koji tište naše članice, naše klubove, nositelje kvalitete", rekao je našoj Katarini Plantak.
Bukić je naglasio da su u suradnji s ministrom sporta i premijerom u zadnjih su par godina, kaže, dobili dodatnu pomoć, potporu radu klubova.
"Međutim, u nekom je trenutku nastao sukob. Ja ni dan danas ne znam genezu tog sukoba, ne razumijem je. Mene se stalno nešto guralo da netko skida Matešu da bih došao ja ili netko iz ekipnih sportova i da mi želimo prevlast. Ja odgovorno tvrdim da to nikad nije bila namjera ni intencija. Ali, ono što se događa u sportu naprosto nije dobro. Ono što se dogodilo u Skijaškom savezu, čega smo svi svjedoci, svima nam je nezamislivo i sad se odjedanput prelijeva na cijeli hrvatski sport. To je loše za sve. Vi imate u sustavu sporta na stotine, da ne kažem tisuće ljudi koji daju svoje vrijeme, svoju ljubav, daju svoje novce... Apsolutno nitko neće davati svoje pare da bi sutra radio neke malverzacije, da bi nešto od toga izvukao nazad. Odbijam bilo kakvu pomisao "svi ste vi isti" - to je neki narativ kojeg slušamo već mjesec i pol dana. Mislim da se neke stvari trebaju promijeniti, možda je ovo prilika za neki novi početak", rekao je.
Pozdravio je inicijativu Vlade da pooštri segment transparentnosti. "Oni koji su korektno radili, njima se neće ništa promijeniti. A oni drugi će se morati prilagoditi", rekao je. Volio bi, kaže, da je tema koliko je vaterpolo posljednjih godina donio medalja Hrvatskoj te kako klupski vaterpolski sport vratiti tamo gdje je nekad bio.
Njega je, navodi, u Vijeće HOO-a kandidirao Upravni odbor HVS-a. "Moram reći da nisam ni htio tu funkciju, ali s obzirom na nagovor mog predsjednika i članova Upravnog odbora prihvatio sam se i te uloge. Ja sam do prije tri godine imao 18 funkcije, što je van pameti. Zadnje tri godine sam sebe razdužujem", rekao je i poručio da je vrijeme za rotacije i nove ljude.
Poručio je da je u Vijeću HOO-a vrijeme za mlađe, nove i ljude neopterećene bilo kakvim odnosima. "Ja sam rekao da ne želim biti ni kandidat za predsjednika, ali ni član Vijeća. Moraju doći novi neopterećeni ljudi i pokušati posložiti stvari na svoje mjesto", rekao je.
Siniša Krajač izjavio je da ne zna zašto su loptački savezi dali ostavke. "Nismo pitali mi Krajača ni kad smo ulazili u Vijeće. On je glavni tajnik, on je zaposlenik Vijeća. Mi smo predstavnici Saveza i ja sam cijelu stvar iskomunicirao s ljudima koji vode Savez, zaključili smo da je vrijeme da otiđem i otišao sam", naglasio je.
Upitan o ostavci Zlatka Mateše, rekao je: "Znate da Mateša rekreativno igra vaterpolo i voli vaterpolo. Imamo stvarno dobre odnose, sam je objasnio zašto je dao ostavku".
Mateša je ovlastio Sandu Čorak da vodi HOO do izbora novog predsjednika. "Sustav mora funkcionirati, postoje programi koje treba realizirati, sredstva koja moraju doći do nacionalnih sportskih saveza. To je živo tijelo, svaki se dan netko natječe, netko putuje i to mora funkcionirati", rekao je Bukić.
Upitan koga vidi kao nasljednika Mateše, rekao je da u tome sigurno neće sudjelovati i da je posljednjih godinu i pol dana imao loša iskustva.
